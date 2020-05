Reactivación del canotaje: "El río nos estaba esperando"

Ante la reciente habilitación de las actividades al aire libre se encuentra la de canotaje.dialogó con representantes de la Escuela de Cartonaje de Paraná, para saber cómo están desarrollando esta disiplina."A partir de que se habilitó la actividad, los que practican canotaje tienen que sacar un permiso en la Municipalidad con días y horarios establecidos. Hace más de dos meses que estábamos esperando poder salir al río", dijo, uno de los representantes de la institución, Diego Frias.Lunes miércoles y viernes, pueden salir a navegar las personas con terminación de DNI en número par, martes, jueves y sábados corresponden a los números impares."El día que habilitaron la actividad fui a navegar a los Arenales, y a la isla Puente. El deporte levanta el sistema inmunológico, y si estamos en una pandemia que mejor que poder cuidarnos la parte inmune .", dijo una de las integrantes de la Escuela de Canotaje, Cristina.Teniendo en cuenta la altura del río, indicó que, "está alucinante, lleno de pájaros, pensé que iba a poder ver más peces, pero eso no paso. El río nos estaba esperando"."Tengo una felicidad que no se puede explicar. Hay que provechar las oportunidades y no posponerlas porque no sabemos que puede suceder mañana", refirió.Otro de los integrantes de la institución, Pablo, añadió que ""."La Escuela de Canotaje, tiene una concurrencia muy amplia, han pasado más de cinco mil personas en estos 33 años. Para nosotros es como un templo", reflexionó.En relación a las personas que compiten, Pablo mencionó que "desde la escuela le prestamos un kayakergometro, que es un simulador de remo, a una joven que es competidora nacional".