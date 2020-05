Exigieron Justicia por el femicidio de Julieta Riera frente a Tribunales

Se cumple un mes del femicidio de Florencia Riera, la joven que fue arrojada desde el octavo piso de un edificio por su ex pareja, Jorge Julián Christe. Este sábado hubo una vigilia frente a Tribunales, registró"No me siento sola porque muchos nos apoyan, porque muchos la querían a mi hermana, ella era una persona muy querida y no se merecía esto", aseguró ala hermana de Julieta, María Florencia Riera."Mi hermana quería vivir, tenía proyectos, dejó sus apuntes porque está estudiando. Quería vivir porque tenía un hijo, al que amaba", destacó Mariana Riera al remarcar: "Estoy segura que ella quería seguir viviendo"."Julieta estaba terminando las últimas materias del secundario y soñaba con ser abogada", la recordó, y lamentó: "Que ella ya no esté, nos deja un vacío muy grande a todos".La madre de Julieta, Ana María Brugo, manifestó asu dolor por la pérdida. En la oportunidad, comentó que a Christe sólo lo conocía porque iba a buscarla a casa "pero nunca compartimos con él en familia".