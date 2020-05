Práctica de deporte: Piden que los ciclistas utilicen elementos de seguridad

Sociedad Emitieron recomendaciones para la práctica de actividades físicas

Los exponentes de la especialidad a nivel provincial lo tomaron como un gran avance y comenzaron desde este viernes a salir a pedalear en la zona aledañas a la capital entrerriana y con las medidas de seguridad pertinentes.También con el permiso municipal con el orden de salida a través del número del Documento Nacional de Identidad. La Asociación Ciclística de Entre Ríos (ACER) realizó un protocolo para poder volver a la actividad de manera deportiva y también para poder abrir el circuito Arnoldo Sabino Pucheta, ubicado en la zona del Parque Industrial de Paraná.Es recomendable llevar un kit de multiherramientas, inflador y cámara de repuesto, lo necesario para ser autosuficiente en el arreglo mecánico. También revisar su estado de salud (presión, temperatura, estados gripales) y consultar a su médico ante cualquier duda. Revisar el estado de su bicicleta consultando con el mecánico previo a la práctica de ciclismo. Contar con la habilitación respectiva para realizar la práctica del ciclismo en cualquiera de sus especialidades, la cual será autorizada por la Secretaría de Deportes Provincia, Secretaría Deportes Municipal, Asociación Ciclista de Entre Ríos (ACER) u otro organismo competente.Se demarcará el lugar de tránsito o se habilitará un lugar limitado y al aire libre, que permita la práctica del ciclismo de ruta, recreativo o de montaña. Los lugares de circulación serán habilitados por la autoridad competente y los ingresos serán controlados según el protocolo lo indique.La cantidad de ingresantes será la que permita el normal tránsito de ciclistas manteniendo las distancias indicadas. El ciclista asistirá al lugar de práctica con la habilitación y el documento personal. No se permitirá el rodaje y o práctica en lugares no habilitados. Esta medida ayudará al control de la práctica recreativa y facilitará la localización en cualquier caso de emergencia. El circuito o lugar habilitado tendrá una sola dirección para circular, se evitarán los cruces de rutas o autovías accesos o zonas con tránsito regular de vehículos. Se prohíbe el desplazamiento en pelotones, ya que es una actividad deportiva individual. Los horarios serán los siguientes: 1°) Alternativa de 9 a 12 y de 14 a 18. 2°) alternativa de 9 a 18 tanto en ruta como en caminos de tierra. Sin paradas en kioscos ni espacios públicos. Con kit de reparación y de primeros auxilios, respetando 10 metros entre ciclista en línea recta y 2 metros en forma lateral.sobre el arranque del deporte y las medidas de seguridad. "El protocolo está armado bien y con las mismas medidas realizadas para Mendoza, San Juan, La Pampa y San Luis en donde ya se habilitó el deporte. Se hizo con los parámetros que se venían realizando en el país", dijo el dirigente."Lo que vimos en este arranque, es que las personas que salen a girar de manera recreativa no lo hacen con las medidas de seguridad; tales como casco por ejemplo", completó el actual presiente de la entidad madre del deporte. "La restricciones deportivas todavía están para todos nosotros. Fue un gran logro lo de volver. Creo que lo deportivo va a faltar bastante. Sí se puede decir que los ciclistas están saliendo a pedalear en la zona periférica a la ciudad de Paraná. Todo lo aledaño a la capital entrerriana", añadió el dirigente sobre la vuelta a la actividad, pero apuntada a lo recreativo.Fuente: Uno.