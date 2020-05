Habrá una manifestación en Tribunales para pedir justicia por Julieta Riera

Se cumple un mes del femicidio de Florencia Riera. La joven fue arrojada por su ex pareja desde el octavo piso de un edificio, ubicado sobre la Peatonal San Martín, de Paraná.



Familiares, amigos y allegados se reunirán este sábado a las 16 frente a Tribunales. Al respecto, Florencia Geminiani, explicó a Elonce TV que "la idea es rendirle homenaje. Queremos justicia. Llevaremos velas y haremos una pequeña marcha, teniendo en cuenta los recaudos pertinentes, respetando la distancia social y llevando barbijo".



"Es sentirla viva, que sienta que esté donde esté estamos acá, no nos vamos a dar por vencidos, seguiremos firmes por ella. Seguiremos esperando justicia, creemos que lo vamos a lograr", dijo.



Asimismo, expresó que "la conocí a los 14 años, en el Colegio Nacional. No íbamos al mismo curso, pero la conocí por una amiga. Compartí mucho con ella, crecimos juntas básicamente. Esto fue muy duro, uno tiene que sacar fuerzas para seguir".



"Ella nunca me habló de lo que estaba sufriendo. Desapareció de su círculo de amistad y creo que fue una desaparición forzada. Se distanció. Hablábamos por redes sociales, en una ocasión le pregunté cómo la trataba él y no me contestó. Es como que él la fue aislando. En el momento no me di cuenta. Cuando la mató estuve hablando con otros amigos de ella. Pensé que era conmigo porque trabajo y estudio, por cosas de la vida que uno hace sus cosas y habla por las redes sociales, y no. Todos coincidimos en lo mismo. Ella había dejado de tomar contacto con nosotros desde que inició la relación", relató.



Y agregó: "lo vi a Christe una vez cuando me crucé a Juli en un bar y me lo presentó". Elonce.com