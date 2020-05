Día de Folklorista: "Tenemos que conocer y amar lo que cantamos"

Cada 29 de mayo se celebra el Día de Folklorista en honor al nacimiento de Andrés Chazarreta. Fue un músico santiagueño que dejó huella en la música popular y es considerado el "patriarca" del folklore argentino."Uno de los sectores que está sufriendo mucho en estos días es el de los músicos, el de los flocloristas, por falta de peñas, de escenarios y encuentros", expresó aVíctor Acosta, músico."Tenemos que aguantar un poquito más y en estos tiempos podemos acudir a la creación y a la inspiración. En mi caso pasa eso, tengo momentos de creación y las charlas con el grupo de las Voces de Montiel hace que entre todos podamos crear contenido", contó.Y agregó que "También se puede aprovechar a leer y estudiar par ser más responsables arriba del escenario".Sobre las propuestas que realizan con Voces de Montiel durante la cuaretena, dijo que "todo aporte que sea para el folklore y para la identidad es bueno, es una pasión que no se va a terminar nunca, y no me va alcanzar la vida para realzar nuestra identidad entrerriana.Al ser consultado de lo que significa para él ser floklorista, dijo que"."Tenemos que estudiar mucho, escribir, conectarnos con personas que saben más que uno, respetar a los próceres del folklore que nos han dejado tanta cultura.".Este día se celebra en honor a "Andrés Chazarreta, quién visibilizó el floklore en las calle porteñas y por ese se festeja hoy el día del floklorista, por su nacimiento".", finalizó.