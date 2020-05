Informe semanal sobre las acciones del Municipio de Paraná durante la cuarentena

Política Fatap reclama equiparar aportes del transporte del interior y la región del AMBA

Pablo Testa, secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe sobre las acciones ante la pandemia del Covid 19.En primer lugar, comunicó sobre los nuevos rubros habilitados que son la hotelería y la gastronomía, ambos bajo estricto control sanitario. En el caso de la hotelería, se limita al alojamiento exclusivamente de trabajadores exceptuados o personas que deban acompañar a familiares o allegados por razones de salud y que se encuentren en tránsito en la ciudad con la autorización para circular.En cuanto a la gastronomía, exclusivamente será para bares, restaurantes y cafés de lunes a domingos de 7 a 23hs. Entre otras medidas, la ocupación de los locales de atención al público no deberá superar el 50% de la capacidad de cubiertos disponibles manteniendo como mínimo una distancia de 2 metros con otras personas.Testa destacó que se trata de un paso más en la apertura progresiva siguiendo las recomendaciones de Provincia, Nación y del Comité de Emergencia Sanitaria. "Son rubros que vienen muy golpeados, que estuvieron paralizados totalmente desde el comienzo de la cuarentena o que han trabajado con la modalidad de delivery y esta decisión va en camino de esa recuperación tan necesaria", señaló.Por otro lado, informó que el Municipio adhirió a la habilitación por decreto provincial para realizar actividades deportivas individuales al aire libre. En la ciudad se podrán hacer con un permiso deportivo elaborado para que quienes las realicen puedan circular a más de 500 metros de sus domicilios. Este permiso se obtiene con un trámite sencillo en la página web de la Municipalidad, dentro del micrositio covid19.parana.gob.arEstas actividades deportivas individuales, como pueden ser el ciclismo, el running o el trekking, deberán efectuarse sin contacto entre las personas, con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno y hasta las 18 horas.Para realizarlas deberá respetarse además un cronograma dispuesto según la terminación de los números de DNI. Los lunes, miércoles y viernes documentos finalizados en número par, y los martes, jueves y sábados los finalizados en número impar. Los domingos no se encuentran habilitadas.Cabe destacar que el decreto no habilita la apertura de gimnasios y/o clubes, cuya actividad se encuentra prohibida por el Gobierno nacional a través del DNU N° 495.Testa comunicó también que el intendente Bahl continúa en diálogo con otros intendentes del país para buscar una solución al conflicto del transporte urbano. En las últimas horas mantuvo un nuevo encuentro por videoconferencia con sus pares de Santa Fe, Córdoba, Rosario, Bariloche y Salta. El reclamo es un sistema de distribución de los subsidios nacionales más equitativo y federal.El funcionario detalló que "son 17 los días de paro de transporte de pasajeros en la capital entrerriana. Otro tanto similar en las ciudades de Santa Fe y Rosario; 22 días en Córdoba. Tampoco hay servicios de colectivos en Bariloche, Salta, Tucumán, y otras localidades del interior del país".En este contexto, Bahl se reunió también con la cúpula provincial de la Unión Tranviarios Automotor. El objetivo fue informarles sobre estas acciones junto a otros intendentes y gestionar ante la empresa concesionaria local que los fondos provenientes de Nación sean destinados como prioridad al pago de los sueldos de los trabajadores. Habrá además próximas reuniones con los sindicatos del sector, representantes de UTA, FATAP y también legisladores nacionales.Por último, Testa informó sobre algunas de las obras que se llevan adelante en la ciudad para mejorar la calidad de vida, circulación, seguridad y cuidar la salud de los vecinos. Se logró que calle Balbín vuelva a ser transitable en el tramo que va desde Caputto hasta Zanni. Allí se hicieron mejoras en la trama vial, limpieza de banquinas y puesta en condiciones de las cunetas para permitir la circulación del agua en días de lluvia. Además, se realizó la limpieza y el desmalezado de todo el sector. "Son soluciones que se esperaban hace más de 15 años y algo fundamental: los vecinos manifestaron que ya no sufren problemas de salud por la broza que antes les ocasionaba problemas respiratorios", señaló Testa.En las últimas horas se empezó a trabajar en Avenida Ramírez, desde Laurencena hacia el norte y en la intersección con Feliciano; Paraguay; Córdoba y Perú. También en Monte Caseros, hasta Presidente Perón y Gualeguaychú, entre Pascual Palma y San Martín.En simultáneo con estas intervenciones, se trabaja en la puesta a punto de la planta asfáltica perteneciente al Municipio, que estaba inactiva desde hace un año y medio aproximadamente. Esto permitirá elaborar un cronograma de bacheo intensivo con materiales propios, pudiendo establecer plazos y generando un ahorro importante para las arcas municipales.Para terminar, Testa insistió en la importancia de quedarse en casa,que es la mejor manera de evitar que el virus circule.