Vecino acusado por enfermera: "Ella hizo los carteles y nosotros tres denuncias"

Andrea Vanesa Monzón es una enfermera que trabaja en un hospital y en un sanatorio privado, y en diálogo con Elonce, denunció por supuestas agresiones y amenazas, a un vecino del edificio donde vive, en calle Racedo. Según afirma la mujer,Sin embargo,. Además, contó que el problema surgió por los ruidos molestos incesantes por parte de los hijos de la enfermera., donde constan las denuncias que le he venido haciendo hace tiempo a la vecina que me ataca a mí, a mi señora y a mi nena", resaltó."La vecina inventó que yo uso un martillo a las dos de la tarde, pero es una mentira. Lo mismo que los carteles que dijo que colgamos en contra del hijo.En referencia a cómo se inició el conflicto y consultado sobre las razones de la denuncia realizada por la enfermera,. Cuando me acerqué para decirle que cortara con los ruidos y a partir de ahí, me contestó de mala manera y ya no tuve más diálogo con ella", dijo el vecino.Por su parte, Rocío Rueda, esposa del denunciante, señaló a Elonce que "estamos viviendo una situación dramática con esta señora, porque desde que llegó al edificio hace dos meses, no podemos dormir porque los ruidos son interminables", dijo y se refirió a los episodios vividos con su vecina del Segundo Piso. "", remarcó."Todo empezó con el problema de una pelota y fue cuando mi marido le pidió que no hiciera picar la pelota en las paredes porque estaba molestando, y ella,: "desde ese día, venimos viviendo horas amargas", resumió.Asimismo, sostuvo que su vecina, se llama Andrea Monzón, es enfermera de dos hospitales y realmente, tiene un ensañamiento total con nosotros como familia y por lo cual, ya tenemos tres denuncias realizadas", aseguró y contó que "y amenazadores.", resaltó Rueda.La mujer describió que los problemas con la vecina del segundo no tienen fin. "Hablando oprobio de nosotros,"Nosotros vivimos hace dos años en el edificio y ella, llegó hace dos meses. Desde entonces, la vida es imposible, es una tortura constante.", señaló Rocío en referencia a su vecina.Por otra parte, contó algunos de los episodios de los que fueron víctimas por parte de la enfermera, con la que mantienen un tenso conflicto. "Nos grita desde atrás de la puerta.. Se tiró aceite en su moto y nos culpó a nosotros. Así se agregan un montón de cosas de las que estamos cansados y por eso, queremos terminar con esta situación y que la gente conozca la verdad", remarcó la vecina.También aclaró que "no tenemos nada en contra de los trabajadores de la salud, al contrario, nos sacamos el sombrero por ellos, porque están haciendo mucho por la gente y le damos millones de gracias. Pero esta señora, es una excepción a la regla y