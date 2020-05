Playas de estacionamiento buscan alternativas para subsistir a la pandemia

Las playas de estacionamientos, son uno de los tantos rubros que se vieron afectados por la pandemia del covid-19. Algunos estacionamientos optaron por reinventarse y ofrecer servicios como el de lavado y desinfección. Otros, en cambio no pudieron resistir la crisis y tuvieron que cerrar."Estamos viviendo una situación muy crítica. Los comerciantes la están pasando mal, el rubro de las playas de estacionamiento siempre tuvo muy buen movimiento, sobre todo a la mañana. Distintos factores nos están afectando mucho", dijo el dueño de un estacionamiento,Matias Pitta, aTeniendo en cuenta las distintas modalidades con la que trabaja el estacionamiento, Pitta informó que "ofrecemos estacionamiento, mensual, fraccionado y lavadero"."A mediados de marzo, cuando la mayoría había cumplido con su pago dejo de venir, y al mes siguiente muchos clientes eran docentes o estudiantes, entonces no necesitaban el servicio directamente".En las últimas semanas "mejoró un poco,"."Los controles no se realizan todos los días, entonces no siempre funciona. La gente busca la facilidad o economizar, muchas se arriesgan a escapar de la multa", mencionó.En cuanto al sistema de lavado de autos, "el consumo bajo un poco, muchos vecinos prefieren lavar el auto ellos mismos. Acá ofrecemos un servicio de desinfección intenso con productos específicos"."Sobrevivimos gracias a algunos clientes, establecimos prioridades para poder solventar gastos, y cumplimos los impuestos por este mes", agregó.