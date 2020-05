Bar abrió sus puertas con mesas distanciadas, registro de comensales y carta QR

En Paraná fueron habilitados los bares, restaurantes y confiterías, con estrictos protocolos de cuidado que deben respetar tanto los dueños y trabajadores de los locales, como los comensales.recorrió un bar céntrico para conocer cómo fueron dispuestas las mesas y cuáles son los pasos que deben cumplirse.el encargado de Live Rock, Alexis Ferrari.

"El protocolo es estricto y lo vamos a cumplir"

Registro de comensales y carta QR

Y en ese sentido aseguró: "Cumplimos con el protocolo de las mesas separadas a un metro de distancia, las cuadradas para cuatro personas, y las que están contra la ventana, para dos, y así evitar el amontonamiento". "Cada mesa tiene su botellita de alcohol en gel y a las mesas que sobraban, las sacamos", acotó al respecto.En el bar céntrico se desempeñan unos 40 empleados, los que irán retomando sus tareas con horarios reducidos. "Tenemos mascarilla, barbijo, guantes y el mozo, cada vez que atiende a una persona o que recibe dinero, se tiene que higienizar las manos", detalló Ferrari.El horario de apertura es de 7 a 23hs, y el local ofrece una carta en código QR, "que se puede ver por celular, en caso que el comensal no quiera tocar la carta"."El protocolo indica que la utilización de baños sea de a una persona, y los vamos a controlar para que no se junten más personas", remarcó el encargado de Live Rock al tiempo que aclaró: "Las puertas estarán abiertas para que no se toquen picaportes".Consultado a Ferrari cómo transitaron el parate en la actividad por la cuarentena por la pandemia de coronavirus, éste recalcó que "fue bastante duro porque nuestro rubro, al igual que el hotelero, se vio muy afectado"."Esto es el día a día, porque las personas consumen en el día. Cuando empezamos a trabajar fue un pequeño alivio y ahora, realmente es un alivio porque sabemos de lugares que cerraron y trabajadores que quedaron sin empleo, lo cual es complicado", lamentó.En relación a los precios, acotó que "no podemos tener los precios por las nubes, porque si no, no se vende".