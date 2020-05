Paciente con Covid 19 estuvo en CEMENER: Aislaron al personal que tuvo contacto

El paciente de San Benito al cual le detectaron coronavirus,, según confirmaron adesde el establecimiento de salud situado en Oro Verde."Nosotros no lo clasificamos como sospechoso", dijo al programael gerente general de CEMENER, Nahuel Tawata, quien acotó que la confirmación del caso "se produjo en el día de ayer" y fue detectado "por los colegas de La Entrerriana".Precisó queAñadió que dichos contactos "no fueron muy extensos y por lo que se vio en las cámaras no estuvo con otros pacientes".Dio cuenta de que la atención médica ". La internación se hizo hace 16 días. Por este motivo estamos en contacto con Epidemiología"."La única buena noticia, gracias a las medidas que tomamos no tuvo contactos estrechos con otros pacientes", remarcó. Asimismo, acotó que el hombre "estuvo 13 minutos en la consulta". Además, los contactos con los empleados "no fueron esctrechos, ya que para serlo debería haber estado a menos de un metro durante 15 minutos", pero " los contactos no duraron más de dos o tres minutos".Tawata confirmó aque el paciente "tendría que haber venido ayer, pero no vino porque los análisis clínicos le dieron mal. Entiendo que por eso terminó en La Entrerriana y los colegas lo tomaron como sospechoso".Sobre las medidas sanitarias que se toman en el ingreso, dio cuenta de que a las personas que llegar a la institución "se les toma la temperatura corporal y deben pasar por un tótem electrónico, donde contestan una serie de preguntas. El mismo te dice si sos o no sospechoso. En caso de serlo, se aísla al paciente" para luego determinar si se le debe realizar el hisopado.