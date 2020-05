Apareció otra ave silvestre en una vivienda de Paraná

Paraná Liberaron a un mirasol grande que apareció en el patio de una casa en Paraná

"Apareció en casa un pájaro negro. Estaba en dudas qué ejemplar era, hice varias consultas en Google y luego me comunique con una profesora de mi hija, que es investigadora del CONICET, Evelina Leon, y confirmó que efectivamente se trataba de un burrito enano", expresó Rogelio Kunzi.Luego se dio aviso al Parque General San Martín donde la coordinadora del lugar, Griselda Urich, extendió un permiso para circular y se lo trasladó hasta allí."Lo van a estudiar, catalogar y después lo liberarán en un bañado dentro de la reserva", agregó el vecino de la ciudad de Paraná que encontró el ave el día sábado pasado.Desde el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano informaron que es el segundo avistamiento en la zona.El nombre científico del burrito enano es Coturnicops Notatus y se trata de un ave que forma parte de la Familia Rallidae, como las gallaretas y las gallinetas. En general tiene hábitos acuáticos. Es una especie autóctona de Entre Ríos y Santa Fe, entre otras provincias, pero es difícil de ver, ya que tiene hábitos crepusculares o nocturnos. Frecuenta bañados y esteros con densa vegetación. Se alimenta de semillas, de plantas acuáticas, insectos, larvas y arácnidos.Vale recordar que este jueves fue liberado en el Parque San Martín un mirasol grande que había aparecido en el patio de una vivienda de barrio El Morro de la capital entrerriana. Al igual que el burrito enano, se trata de una especie de difícil observación dada sus características.La duda que se presenta es cómo llegó este animal a la zona urbana. "Nuestra casa está ubicada a 30 cuadras del río. Nos preguntamos cómo llegó, si puede ser que por la bajante del río haya salido en busca de agua, o por la cuarentena se aventuró a otros espacios aprovechando la tranquilidad", expresó Kunzi.Suele ocurrir, sobre todo después de una tormenta, que se encuentren aves de esta familia en los patios de casas en plena ciudad, como en este caso. Por otra parte, frente a la situación de aislamiento social que se atraviesa, con un reducido movimiento en los centros urbanos, el impacto sobre el medio ambiente es evidente.Estos avistamientos dan lugar a la pregunta en relación a la vida silvestre, si la comunidad es consciente de su importancia; e invita a reflexionar sobre cómo reducir el impacto de las actividades humanas para promover una mejor convivencia.Ante la llegada de un animal desconocido del cual no se saben sus necesidades, y qué tanto lo afecta el estrés de la situación, se debe ser cuidadoso y buscar ayuda. Cada caso requerirá una solución diferente. Lo importante es poder recurrir a los organismos o personas que conocen del tema y pueden crear los puentes para solucionar dudas y actuar de manera correcta.Cada aporte ciudadano que se pueda hacer para salvar la vida silvestre es muy valioso. En primer lugar, la responsabilidad de saber que no se debe tener como mascotas a los animales silvestres, que no se debe sacar plantas autóctonas de su medio (por ejemplo los cactus en los montes).Ante estas situaciones