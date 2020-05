Los jardines celebran su día en memoria de Rosario Vera Peñaloza

Este 28 de mayo los más chiquitos tuvieron su día. En memoria de Rosario Vera Peñaloza, tuvieron un festejo particular por el aislamiento pero con el mismo amor y diversión de siempre.



"Es un escenario totalmente diferente al que estamos acostumbrados, pero la verdad es que nos sentimos bien porque pudimos compartir desde nuestra casa, los festejos con nuestros alumnos y docentes", expresó a Elonce TV Rocío Pereyra, directora del Jardín de Infantes Cristo Redentor.



"Si bien fue un festejo diferente, no por eso fue menos cálida y alegre, sino que estuvo llena de colores, de amor y de mensajes. No hay que verle el lado negativo a la situación de no poder estar juntos, sino todo lo contrario", dijo.



Y agregó que "Invitamos a los chicos a decorar la casa con lo que tuvieran, a preparar una receta para compartir, como si estuviéramos en el jardín. Los papás nos enviaron fotos bailando, disfrazados y todo el día estuvimos recibiendo mensajes de los chicos".



Sobre las cosas que más extraña, contó que "si bien las tecnologías y la virtualidad nos sostienen, pero la presencia con los niños es lo que más se extraña, el compartir diario".



En ese sentido, dijo que "ellos son la energía del jardín, cuando una está cansada y medio para abajo, ellos se dan cuenta. Hay que estar bien para los niños". Por qué se festeja el Día de los Jardines

"El día de los jardines se festeja en memoria de Rosario Vera Peñaloza, que fue una educadora argentina que nació en La Rioja, que hizo parte de sus estudios en Paraná, en el profesorado de la escuela Normal", explicó.



Y continuó: "En ese momento no existía la carrera de nivel inicial, pero se recibió de profesora, pero se nutrió de otros estudios que creía importante para abordar el trabajo con los niños más pequeños".



"Luego vuelve a su provincia, y funda el primer jardín de La Rioja. Hizo un gran labor para el nivel inicial y dio cursos para fomentar la importancia de la educación inicial".