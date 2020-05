El Hospital San Martín cumplirá 108 años

El hospital San Martín de Paraná cumplirá este 29 de mayo, 108 años al servicio de la comunidad. Los servicios que brinda el hospital son cardiología, endocrinología y alimentación de emergencia, odontología, hemoterapia, kinesiología, salud mental, oftalmología."El CUCAIR está en el hospital casi desde sus inicios, si bien no es un servicio del hospital, el nosocomio es la sede desde 1993", expresó a, Pablo Sors CUCAIR."Estamos cumpliendo 27 años en esta institución, que es el hospital emblema de donaciones en la provincia y me atrevo a decir que del país. El año pasado estuvo entre los tres primeros hospital donantes del país".Y agregó que "todo el personal de salud está al tanto del servicio de donaciones de órganos y está a favor, trabajando con un profesionalismo increíble cada vez que hay un potencial donante"."Hay que felicitar a todo el personal, médicos, enfermeros, clínicos, personal de limpieza y a los de laboratorio, que hacen un trabajo silencioso y que sin ellos muchísimas de las prácticas no se podrían llevar adelante", expresó.Y continuó: "También está vacunación, que año tras año brindan sus servicios. Han dado la ayuda necesaria, desinteresada a tantas personas. Las farmacias también tiene su lugar importante, porque distribuyen a toda la provincia a través de Sistema Nacional de Medicamentos"."El hospital es un lugar de formación de los profesionales que luego van a trabajar en otros lados", finalizó.