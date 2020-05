Recomendaciones para poner en marcha los autos luego de estar meses estacionados

Por la cuarentena, gran cantidad de personas dejaron de usar el auto y lo dejaron "parado" por más de dos meses. A medida que se fueron habilitando rubros, comenzaron a ponerlo en marcha.Daniel Calí, desde un taller mecánico, dio algunas recomendaciones para hacer funcionar nuevamente el auto después de mucho tiempo.En diálogo con, dijo que "lo esencial es sacarlo a circular un poco, tratar de contactar al mecánico para hacer un mantenimiento general. Hay que hacer un cambio de refrigerante, ver si está en el cambio de aceite y filtro. Lo importante es que el vehículo comience a rodar y ver si no presenta ninguna pérdida de combustible o aceite".Comentó que "que esté tanto tiempo parado, puede tener problemas, generalmente de batería. Hoy los vehículos son todos electrónicos y si uno los deja estacionados siguen consumiendo energía. Pierde sus virtudes el refrigerante porque no es consumido y no circula dentro del vehículo. Lo mismo pasa con el combustible"."Los autos vienen preparados para que uno se siente, arranque y marche. Lo mejor si está mucho tiempo parado es encenderlo, dejarlo un rato encendido mientras uno cierra el portón, se toma un mate. Al salir, las primeras cuadras, hay que ir tranquilos, despacio, hasta que se vaya calentando todo", aseguró.