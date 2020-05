Video: Liberaron a un mirasol grande que apareció en el patio de una casa en Paraná

Nadie sabe cómo llegó al patio, pero ahí se quedó durante la noche del martes. Un ave muy difícil de ver y fotografiar en el país, sorprendió a una vecina de calle Martín de Moussy, en el corazón de barrio "El Morro" de la capital entrerriana.la vecina y agregó que efectivos de la Comisaría de la zona, lo capturaron y dieron intervención al personal de la Dirección de Fiscalización de Recursos Naturales.De esta manera, se confirmó que el ave hallada en Paraná, es un "mirasol", cuyo nombre científico es "Ixobrychus involucris". El espécimen fue liberado en la tarde de este jueves en el Parque General San Martín, en la zona de La Picada ypudo presenciar el momento en que el mirasol, regresa a su hábitat.Es un ave muy sigilosa, se mimetiza entre la vegetación acuática, lo que hace que sea muy difícil poder detectarla. Rara vez se la puede observar posada de forma visible. Es una experta cazadora; se alimenta de anfibios, peces y pequeños vertebrados.En diálogo con, Griselda Urich, coordinadora del Parque General San Martín señaló que el ave liberada "es un mirasol grande. Es muy difícil de observar porque se camufla muy bien en el ambiente y se posan muy quietas, lo cual hace que por ahí uno pase por el lugar y no se pueda ver".Sobre cómo pudo haber llegado hasta la vivienda donde apareció, dio cuenta que "con las últimas tormentas registradas tuvimos muchos reportes de aves caídas. El fin de semana nos trajeron un burrito enano, que también es muy difícil de ver y nos avisaron de gallinetas comunes en diferentes patios de casas", y con el miralsol ocurrió lo mismo. Sobre el estado, mencionó que no presentaba ningún tipo de daño."Se caen con las tormentas y aparecen en la ciudad buscando lugares de alimentación en cercanías a los arroyos y cursos de agua. La liberamos en el Parque porque son de este tipo de ambiente por lo que ahora está en casa", manifestó Urich.Tras ello, dio cuenta que el mirasol no es un animal agresivo, "ante el estrés o la amenaza toman una posición de defensa; emite unos graznidos que se parecen al ronquido de un perro y tiene un pico bastante grande que usa para cazar ya que se alimenta de peces y crustáceos".Finalmente, la coordinadora del Parque explicó que "por el tipo de alimentación no pueden tenerla en cautiverio otros días más para hacer un seguimiento", por lo que consideramos que lo mejor era su liberación.