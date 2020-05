Empleados del Correo Argentino están en estado de alerta y asamblea permanente

Cómo funciona durante la pandemia

Empleados del Correo Argentino se manifestaron este jueves a nivel nacional y se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente hasta el viernes."La asamblea que realizamos hoy, no es solamente que se realizó en Paraná, sino en todo el país. El reclamo, es en base a la entrega de la correspondencia que nosotros le llamamos La Última Milla", expresó aRubén Mastracchio Secretario general del sindicato de trabajadores del Correo."La Última Milla, es cuando sale el paquete del correo y tiene que ser entregado al usuario. Nosotros siempre decimos que el que entrega el paquete tiene que ser un empleado del Correo, y en la ciudad de Paraná tenemos solamente tres valijeros y doce camionetas", explicó.En ese sentido dijo que "desde hace dos días están en funcionamiento solamente tres camionetas con los valijeros disponibles, y por consiguiente hay una merma en la entrega de la paquetería hasta que no se solucione el conflicto".Y agregó queSobre los reclamos que realizaran, contó que "queremos que se nombren valijeros para que salgan y entreguen con los fleteros los paquetes."El 5 de mayo pedimos las paritarias, y nos dijeron que el 11 había un reunión, pero paso a un cuarto intermedio para el 15 de mayo. Ese día se presentaron los representantes de cada gremio, pero la empresa no se dignó a aparecer en la reunión", reclamó."Estamos amparados por el decreto 297/2020, donde tenemos que cumplir las tareas habituales y normales. Por ese motivo tenemos faltante de empelados, ya sea porque tienen más de 60 años o poseen alguna enfermedad preexistente, también tenemos empleadas que son madres solteras y no pueden venir a trabajar", contó.Al respecto dijo que "pero así mismo, el trabajo de Correo Argentino, se hizo de manera excelente y no hemos tenido quejas. Estamos entregando los planes como el IFE, que en Paraná tenemos 10.000 beneficiarios, además de otras ayudas sociales".Y agregó que "en Diputados se trató que son amparados del impuesto a la ganancias, el personal de salud, de fuerzas armadas y Aduanas. Me parece que está bien la decisión,".Sobre los pasos a seguir a partir de la asamblea, contó que "".