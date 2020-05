Una mujer cosechó pomelos gigantes, por segundo año consecutivo en Paraná

Características

Una mujer de Paraná que vive en el barrio del Paracao, cosechó en el fondo de su casa Pomelos gigantes. El gran tamaño de la fruta se debe a la especie del mismo, algunos ejemplares llegaron a pesar hasta 6 kilos.Los pomelos de tipo chinos, este año "los más grandes pesaron alrededor de 6 kilos, y los más pequeños un kilo y medio", comentó Elsa Peresutti aEn relación a la cosecha del año anterior, Elsa indicó que ""."Todos los años regalo muchos pomelos, pero ahora por el coronavirus, la gente no pudo venir a buscarlos", indicó Elsa.A su vez agregó "algunos llamaron por teléfono y me los encargaron"."A la planta la sembré de unas semillas, que tuve un pomelo que me regalaron. Fui tocada por Dios con esta planta. Las plantas demoran siete años en dar frutos. Una vez pensé en cortar la planta, pero con el tiempo decidí dejarlo".A pesar de las similitudes con el pomelo (que es un híbrido del pomelo chino), los pomelos chinos son más dulces y tienen un deje del sabor amargo que caracteriza los pomelos. ¿Qué otra característica distingue a los pomelos chinos de los demás cítricos?- Los gajos exagerados del pomelo chino lo hacen único en la familia de los cítricos: pueden variar de 15 cm a 30 cm de diámetro.- Los pomelos chinos presentan un color de amarillo verdoso al naranja, similar al pomelo.- La pulpa del pomelo chino es normalmente blanca pero también puede ser rosa pálido.- La capa membranosa alrededor de los gajos generalmente se desecha ya que es amarga y no comestible.