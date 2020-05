Cumplió 101 años pero no podrá festejar por la cuarentena: Cuál fue su deseo

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, este año no habrá festejos, solo una cena con sus nietos. Antereveló"Pasé toda mi vida trabajando hasta que me jubilé", aseguró la abuela, que es oriunda de la zona de El Quebracho.agregó."Mangacha", quien se jubiló cuando prestaba servicio en el asilo de ancianos "San Vicente de Paul" de Avenida Zani, contó que siempre trabajó "en casa de familia" como empleada doméstica.Hoy luce espléndida y según cuenta, no ha tenido "ni un resfrío", es abuela de 12 nietos y nueve bisnietos. "Mis nietos son cargosos, siempre quieren caramelos; así que cuando me piden, si tengo, les doy", animó.Consultada a la abuela cómo vive la cuarentena por la pandemia, ella aseguró que permanece "encerrada"., acotó."Mangacha", quien prepara ricos pastelitos contó aque por la cuarentena, no habrá festejos de cumpleaños., comentó.Al preguntarle a la abuela cuál será su deseo para el momento de soplar las velitas, ella solo mencionó, reafirmó.