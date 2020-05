Autorizan el ciclismo en la provincia: "Estamos ansiosos de poder entrenar"

Leandro "Factur" Pasgal, un apasionado de este deporte

Política Habilitaron las actividades deportivas al aire libre en Entre Ríos

, aseveró aque las recomendaciones para aquel que quiere iniciarse en la práctica del ciclismo, son "tener una bicicleta en condiciones, que funcionen bien los cambios, los frenos, es importante también usar casco para protegerse de alguna caída"."Escuché que se podrá salir de una o dos personas, esto en el ámbito del ciclismo no es un problema porque generalmente el que entrena sale solo, porque solemos tener distintos horarios, diferentes ritmos", mencionó.Al ser consultado, afirmó que "para aquel que entrena de forma seria, salimos a la ruta o lo hacemos en caminos vecinales. En este caso, uno no tiene contacto con gente en absoluto. Andar en la ciudad no nos sirve, porque no podemos mantener un ritmo sostenido, es por eso que salimos a andar en las afueras de la ciudad".