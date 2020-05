Hace 110 años se inauguró el edificio de la Biblioteca Popular

Situación de la biblioteca durante la Cuarentena

Este 27 de mayo, se cumplen Se cumplen 110 años de la inauguración de la sede social de la Biblioteca Popular en la ciudad de Paraná. En 1910 construyó el edificio gracias a la colaboración de la comunidad."Desde casi hace 150 años, un grupo de personas sostienen casi a pulmón un servicio de biblioteca pública. Se arrancó por el año 1873 y durante 40 años no tuvimos sede propia", expresó aIván Brizuela, presidente de la Biblioteca Popular.".Y agregó que "es un edificio que nos sigue emocionando cada vez que lo vemos en la calle, y yo no quiero saber lo que sentían en aquella época, donde las calles eran de tierra y desde la plaza Alvear se podía ver el río".En ese sentido dijo que "fue una gesta de la comunidad de Paraná, en esa época, de hacer ese edifico.".Sobre los aportes que tiene, dijo que "la biblioteca se sostiene fundamentalmente con la cuota de los socios. Solo el 10% del dinero que administra la institución proviene de subsidios del Gobierno Nacional, provincial y municipal"."Hoy en día tenemos entre 2500 y 3000 socios. E, contó.Al respecto de los beneficios, contó que "los socios pueden retirar libros para llevarse a las casa. Tiene que ser de uno a la vez, pero no tienen límites"."La biblioteca no está dentro de los servicios autorizados, pero ya tenemos pensado los cambios que tendríamos que hacer y las medidas a establecer para el momento que podamos abrir", contó.Y continuó: "a través de las redes sociales tratamos de darle consejos a los lectores de sitios para poder leer o descargar libros".Sobre algunas medidas a implementar para poder reabrir dijo que".