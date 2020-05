Merendero Corazón Solidario pide ayuda para seguir funcionando

El merendero Corazón Solidario, ubicado en el barrio 98 viviendas de la ciudad de Paraná, pide colaboraciones para seguir funcionando y asistir a las familias que buscan su plato de comida una vez por semana."Estamos funcionando una vez a la semana con la copa de leche y otro día con la comida. Asistimos a 58 familias y todo se hace productor de las donaciones de las personas", expresó aIlda, encargada del merendero."Hace minutos recibimos una donación de una compañera de trabajo, que trajo arroz para poder cocinar el fin de semana", contó.Y explicó que "los chicos vienen a retirar su leche para que al compartan en sus casas con sus familias. Porque no podemos juntar a todos los chicos y no tenemos los recursos suficientes en el establecimiento para asistirlos a todos".Para todas aquellas personas que quieran colaborar, "necesitamos alimentos para poder seguir dándole comida a las personas, no tenemos ninguna ayuda.".