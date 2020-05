Sociedad El río creció 15 centímetros en 18 horas y el nivel se acerca al metro en Paraná

Tras la histórica bajante, el río Paraná en el puerto de la capital entrerriana repuntó y se acerca al metro de altura. Según el registro de la Prefectura Naval Argentina esta mañana, presenta 93 centímetros, es decir, 15 centímetros más que el registro tomado en el mediodía del martes.Este leve repunte del río es producto de las lluvias que beneficiaron a toda la cuenca no regulada del alto Paraná en Brasil y en escasa medida a la cuenca regulada, dieron cuenta desde el Instituto Nacional del Agua.Andrés Godoy, es pescador de Puerto Sánchez y según indicó a, desde que el río creció, aumentó "la variedad de pescado, hay boga, sábalo y bagre que no había. Con la creciente, se ha movido un poco. El sábalo no salía y hace dos días que está entrando".Sobre los precios, señaló que "los 3 kilos de sábado están 200 pesos, los 5 kilos de bagre $450; mientras que el dorado y la boga cuestan 180 pesos el kilo".Finalmente y al ser consultado sobre las ventas, Godoy manifestó que "entra poca gente porque los accesos están restringidos. En esta época suele haber mucha demanda, pero en este momento y con esta situación está muy tranquilo".