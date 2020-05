Choferes esperan soluciones a nivel nacional para levantar el paro de colectivos

Este miércoles se cumple el decimosexto día consecutivo sin colectivos en gran parte del país. Mientras la dirigencia de UTA nacional mantenía una reunión virtual con las cámaras empresariales y autoridades del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo de la Nación, los colectiveros de Paraná se congregaron frente a la sede de UTA Entre Ríos.Al pedir las disculpas del caso a los usuarios del servicio, el delegado de UTA en ERSA, Gustavo Ruhl, explicó aque el reclamo de los choferes debería ser "entendible" porque "sólo nos pagaron el 50% y la semana pasada se nos hizo entrega de $8000 de un ATP que debía de la municipalidad"."La situación ya no se aguanta y la empresa no se hace cargo, tampoco tenemos respuestas del gobierno", reprochó el colectivero al manifestarse esperanzado de "una respuesta positiva tras la reunión que estaba prevista para este mediodía".En tanto, Carlos Maidana, también delegado sindical en ERSA, argumentó: "Tenemos que darle de comer a nuestras familias, el dinero no alcanza y la situación cada vez es más complicada porque no se llega a fin de mes, todavía no cobramos la otra mitad del sueldo del mes pasado y ya se acerca la fecha de cobro de este mes"."Queremos salir a trabajar, pero gratis no", destacó Gustavo Bernal, chofer de Mariano Moreno. Y en ese sentido, instó a que "Bordet y Bahl se pongan en el lugar de los pasajeros que tomaban el colectivo frente a Casa de Gobierno para ir a trabajar hasta el Parque Industrial"."No pedimos un aumento o que nos regalen el dinero; reclamamos por lo que por ley es nuestro, reclamamos por nuestro sueldo", sentenció."Si a la empresa no le sirve estar en Paraná, que liciten y convoquen a otra empresa", apuntó el chofer.Los choferes de todo el país nucleados en UTA iniciaron la retención de servicios el martes 12 de mayo en reclamo del pago del 50% de los sueldos de abril, que todavía no se terminó de saldar.Además de parte del sueldo de abril, a los choferes de Paraná las empresas ERSA y Mariano Moreno les adeudan ocho mil pesos de una diferencia salarial de diciembre, los cuatro mil pesos correspondientes al bono dispuesto por el Gobierno nacional a través del decreto 14/2020, y los días descontados por medidas de fuerza anteriores.