Beade, en Once Directores: "Busco poner en imágenes mi cosmovisión del mundo"

Beade habló en Once Directores, de su amor a la ciencia ficción, de cómo nació su dfascinación por el cine y la fotografía y de sus proyectos para el futuro cercano.

Sobre Urbanos

"Barquito", un corto basado en una poesía de Juan L Ortiz

Beade nació en Santa Fe y a los tres años se mudó a Paraná. "Soy paranaense o litoraleño, como me identifico" arrancó contando en. "Siempre tuve una fascinación por lo audiovisual, de chiquito fui a Artes Visuales, en la secundaria me vinculé más a lo deportivo, y después de algunas frustraciones, me terminé decidiendo por una carrera más humanística y vinculada a lo artístico. Hubo como un anclaje a volver al primer amor, porque la verdad que Artes Visuales me gustaba mucho. Nunca pensé en estudiar cine, siempre quise ser ingeniero".¿Cuáles son esos disparadores que te llevan a contar una historia?, preguntó el conductor al realizador audiovisual. "Tiene que ver con mis ideales, mi cosmovisión del mundo y de problemáticas sociales, cosas que me movilizan. Cuando puedo ponerlas en imágenes, trato de plasmarlas", confió.Destacó que en su obra "se manifiestan mucho todo lo que tiene que ver con los trenes o el transporte público en general. Las crisis en el transporte público, las miserias, también lo bueno. Creo que el transporte público es una herramienta política, muy importante en la sociedad".El realizador, además de la serie Urbanos, hizo un documental sobre los trenes y su desmantelamiento, Y también, una de sus últimas producciones tiene que ver con "La Pasarela", un lugar emblemático que permitió durante muchos años, cruzar las vías de manera peatonal. Ese puente que quedado como un símbolo. "la pasarela tiene un componente múltiple, por un lado autobiográfico: yo me críe en un barrio cercano, por Avenida de las Américas, y de chiquito escuchaba mucho el tren, con mis abuelos que eran de santa fe, sobre todo los domingos, salíamos a dar vueltas en bicicleta por la zona de calle Racedo y Pronunciamiento y ahí estaba el cruce de la pasarela. Había toda una idiosincrasia, 'por las vías no', para eso estaba la pasarela. Además usarla como un reflejo de lo que ha sido la política en servicio y transporte público que ha tenido este país de hace ya treinta o cuarenta años, intensificado en los '90. Recordemos que hubo una intención de reactivar el ferrocarril en Entre Ríos hace un par de años atrás, y en ese marco hice el documental de 'Cuadrillas y Galpones'. Después se fue frenando y ahora hay algunos servicios, pero no es lo que se planificó allá por el 2008. Tengo algo con los trenes, tengo algo con lo púbico en general"., porque en esa zona convergen muchas calles, hay que pedirle permiso a vecinos, para pedirles electricidad, agua; algunos no entienden lo que estás haciendo. Nosotros buscamos hacer el trabajo con la mayor responsabilidad y con pasión. Creo que de a poco se va a ir trasformando eso".La fui a ver en el cine, era re fanático, después la alquilaba todo el tiempo, hasta que un día me la compraron. Era un día del niño, yo dormía y ellos l apusieron con el volumen fuerte, fui corriendo y tenía la película ahí, fue muy emocionante".Es mexicana, el director Alejandro González Iñárritu, tiene una filmografía muy interesante. Esta es la primera película con la que él salta a la fama. Está filmada de una manera muy vertiginosa; son de esas películas que dicen lo que nadie quiere escuchar o que muestran lo que nadie quiere ver. Yo me considero una persona que siempre está diciendo lo que nadie quiere escuchar, me trae muchos problemas"."Hacer cine para no decir nada, tanto sacrificio? Es cierto que uno a veces tiene que tener ciertas condescendencias, ser un poco blando en algunas cosas, pero está bueno poder decir", contó.Tengo un par de temáticas y estoy tratando de encontrarles un colchón donde reposen, una historia donde puedan estar contenidas esas problemáticas. Me gusta mucho la dirección de fotografía y tengo también una carrera en la parte de iluminación y quiero crecer en ese sentido"."Las cabezas de áreas de producciones grandes que se hacen acá, siempre tiene gente de afuera. Hay un nicho en el que hay que ganarse el lugar con lo que uno va haciendo", aseveró.La serie fue dirigida por Nahuel Beade y producida por Josefina Recchia, ambos realizadores de la ciudad de Paraná, como así también el equipo técnico, actores y extras. Se financió con fondos Incaa en coproducción con ERSA y aportes privados y estatales.Se trata de seis capítulos, de 10 a 15 minutos de duración, que narran historias de ficción ?o no tanto? sobre lo que sucede en el micro mundo que se genera en los colectivos urbanos; presencias de amores pasados y actuales, emociones e inquietudes que despiertan conversaciones de extraños, la subjetividad de los conductores, situaciones de vulnerabilidad, solidaridades que se despiertan con personas que tal vez nunca volverán a ver, conexiones inesperadas. Siempre habrá un aspecto que despertará la identificación en quienes alguna vez han sido pasajeros de coches que se desplazan por una ciudad.El proyecto cinematográfico relata historias de vida arriba de los colectivos, no tienen continuidad narrativa y todos tienen diferentes géneros. Son historias que retratan las realidades que se viven en los colectivos. En cada capítulo hay situaciones cotidianas y extraordinarias, hay drama y comedia.Se filmó en distintos puntos de la ciudad, en especial en calles y avenidas anchas, para evitar complicaciones en el tránsito y se evitó la zona céntrica.Un día simplemente salió como una idea de Juan L. Ortíz, una idea bastante poética que acompañaba esa poesía que se llama Entre Ríos. No había ninguna película que recree a Juan L. Ortíz, me puse a jugar con eso. Hay que estar preparada para lo que ocurra".La poesía de Juan L. Ortíz se entrelaza en el cortometraje de Nahuel Beade. Un niño juega mientras la vida se mezcla y se alza en la mirada del realizador.