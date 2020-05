Hoteleros y Gastronómicos: "Estamos esperanzados, es un pasito más"

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, brindaron este martes el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus.Al respecto, Hugo Permayú, secretario General de UTHGRA seccional Paraná, explicó aque "es una noticia muy esperada, todos los trabajadores estábamos muy ansiosos de que se concretara. El ministro me llamó y me comunicó estas buenas nuevas. Estamos esperanzados, dichosos de que esto se concrete"."Nuestra actividad fue una de las primeras que paró y seguramente será de las últimas en rehabilitarse totalmente. Esta esperanza, nueva alternativa, nos da la posibilidad de que empecemos a creer nuevamente y a trabajar en nuestra actividad. Para mucha gente será como empezar de nuevo. Estuvimos prácticamente dos meses y medio con los establecimientos cerrados y con la desesperanza de muchos que cerraron y no volverán a abrir. Esa desesperanza también conlleva en no poder llevar el plato de comida a su hogar", dijo.En ese sentido, manifestó que "tenemos mucha esperanza, mucha expectativa, y estamos esperando que salga el decreto definitivo para después tratarlo con las autoridades municipales".Sobre el protocolo que enviaron, contó que "el distanciamiento es primordial, como también el aseo, la limpieza. Los lugares donde se cocina, los baños y demás tienen que estar impecables todo el tiempo. Las mesas serán menos, si había 40 ahora van a ser 20. Deberá haber una distancia de dos metros entre mesas. No habrá más de cuatro personas por cada mesa"."Apelamos a la responsabilidad de nuestros clientes y comerciantes de mantener esta posibilidad de que los establecimientos estén abiertos. Esperamos que se concrete en poco tiempo", agregó.Respecto a la hotelería, opinó que "nuestros visitantes, turísticamente hablando, se verán muy reducidos. Hoy tuvimos una videoconferencia con gente del sur del país que vive prácticamente del turismo extranjero y hoy están cerrados. No es nuestro caso, pero apelamos al turismo interno".