Afiliados y prestadores de IOSPER reclamaron por atrasos en los reintegros

"Esperamos respuestas de IOSPER"

IOSPER exige hasta una declaración jurada por el no cobro del IFE

"No nos están brindando las prestaciones en tiempo y forma, como corresponde, porque las distancias al pago a los prestadores son de hasta siete meses", denunció aLaura Zárate, mamá de un niño con discapacidad.desde los 10 mil pesos que se pagó a nivel nacional, nos obligan a los padres y a los profesionales a extender una declaración jurada cuando la ley nacional dice que en abril y marzo debía pagarse completo", remarcó la mujer al lamentar que ante las demoras de IOSPER,Por su parte, la Lic. en Psicopedagogía y maestra integradora, Oriana Mendoza, manifestó su "cansancio" por las demoras en los pagos por las prestaciones brindadas a la obra social., sentenció la profesional al evidenciar que durante la cuarentena por coronavirus, "seguimos trabajando desde nuestros hogares para cumplir los derechos de nuestros pacientes con discapacidad".En tanto, la psicopedagoga María José Olivera, denunció aque"No entienden que un chico con discapacidad no va a una sola terapia, porque a veces tiene un cuidador, una maestra integradora, una psicopedagoga, y la situación económica no está como para que ellos puedan sacar de su bolsillo. Es deber de la obra social el reintegrarnos", recalcó la especialista.En la oportunidad, las psicopedagogas solicitaron a IOSPER "que derogue la resolución que pide presentar documentación ya presentada para que se nos aprueben las providencias". Asimismo, evidenciaron que la obra social les exige una declaración jurada en la que conste que no percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia.sentenció Olivera.En igual situación se encuentran las cuidadoras domiciliarias. "Por la resolución de IOSPER no nos quieren pagar los meses de abril y mayo, siendo que hace seis meses que no cobramos. Y Cañete nunca sale a dar la cara", apuntó una de las trabajadoras."La obra social toma a los cuidadores como personas al cuidado del enfermo y le generan una deuda con el Estado desde su inicio; con lo cual no se entiende cómo es que la obra social, no siendo un ente recaudador,, explicó Zárate, mamá de un niño con discapacidad."Cómo quieren que paguemos los impuestos, que les extendamos el libre deuda, si no estamos cobrando, hace seis meses que no cobramos", remarcó una de las cuidadoras.Asimismo,"Nos regimos por un nomenclador nacional de discapacidad, regulado por la Superintendencia de Salud, donde se establece el monto que debe cobrar cada profesional, el cual la obra social no está cumpliendo y siempre nos pone trabas para pagar", denunció la psicopedagoga.