Comedor Los Conejitos preparó locro para 200 familias

Colaboración de jugadores de fútbol

Comedor comunitario Los Conejitos de la ciudad de Paraná, todos los días le entrega vianda de comida a más de 200 familias. Este 25 de mayo están cumpliendo años y lo festejaron preparando y repartieron locro. En el evento estuvieron presente los jugadores de futbol Leo Acosta y Maximiliano Rueda."En 1995 comenzó en el barrio Mirador II, ahí arrancó los Conejitos, habíamos hechos un locro para todos los vecinos de distintos barrios, expresó a, Roberto "Pelusa" Alarcón."Más allá de la pandemia, no hemos parado y hoy es nuestro cumpleaños y de la patria. Estuvimos ayudando en las inundaciones, hace 25 años que trabajamos para los vecinos", contó.Y agregó que "en este día cocinamos para 200 familias, que son las que viven todos los días a buscar su porción de comida. No pudimos hacer para más barrios por el tema de la distancia"."Deseo que todo cambie, yo estoy feliz porque hemos hechos las cosas bien, y en orden. Veo las necesidades que sufren las personas en estos momentos, y todos los días viene más gente a anotarse para recibir su porción", contó.Por su parte, Nelson Alarcón, presidente de la comisión vecinal y colaborar del centro Comunitario Los Conejitos, dijo que "para mí es un orgullo trabajar acá, y poder ayudar a tantas personas".En el comedor estuvo presente Leo Acosta que actualmente juega en Club Atlético Rafaela de la Primera Nacional. También participó Maximiliano Rueda que integran el equipo del club Almagro."Esta es mi familiar, y les debía hace muchos años la visita. Estoy muy contento de poder ayudar con este evento", expresó Leo Acosta.Sobre la situación del fútbol, dijo que "fue muy difícil el tener que parar de un momento a otro, pero hay que ser paciente, tenemos que priorizar la salud y después se verá el resto".En tanto, el jugador Maximiliano Rueda, dijo que "estamos acompañado a las personas en un día muy especial"."Estamos tratando de entrenar y no perder el estado físico. Es un momento difícil no solamente en lo futbolístico, sino que en todos los ambientes. Estamos en familiar ayudándonos entre todos", finalizó.