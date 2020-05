En la Feria de Salta y Nogoyá cocinaron más de 200 porciones de locro

Paraná En la Feria de Salta y Nogoyá venderán locro por el 25 de Mayo

En la feria de Salta y Nogoyá, con motivo de la conmemoración de la Revolución de Mayo, este lunes cocinaron más de 200 porciones de locro para vender. Carmen Monzón, la encarga de los puestos 17 y 18 de la feria fue quien realizó todos los platos. "Comenzamos con la preparación este domingo por la tarde y hoy temprano continuamos. Estamos cocinando desde las tres de la madrugada", expresó aEn cuanto a la preparación del tradicional plato comentó que "el locro lleva carne de cerdo, de vaca, chorizo, verdura, maíz, porotos".""Esta semana comenzamos a trabajar, estábamos en dudas si empezar o no, pero decidimos cocinar. Siempre hacemos más cantidad pero este años preparamos menos, porque al haber poca gente en la calle, no todos se acercan a comprar", señaló la feriante.En esta ocasión, Carmen manifestó que "cocinamos alrededor de 200 porciones, muchos nos pidieron por whatsapp. La porción cuesta 300 pesos, pero si compran dos sale 550 pesos y tres porciones, 750 pesos"."También tenemos pan casero a 100 pesos y la media docena de pastelitos cuesta 150 pesos".Al finalizar, Carmen añadió que "el día se presta para el locro, queremos dar gracias a Dios, que tuvimos muchos pedidos. Creemos que este momento de cuarentena, nos vino bien para reflexionar, y pasar tiempo con la familia, que muchas veces vivimos a full y no nos vemos".