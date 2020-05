Tedeum por el 25 de Mayo: "Solo juntos podremos salir adelante", dijo Puiggari

En el marco de los festejos por los 205 años de la Revolución de Mayo, el tradicional Tedeum se celebró en la capital entrerriana y fue presidido por Monseñor Juan Alberto Puiggari. Elonce TV transmitió en vivo la ceremonia.



En la homilía, Puiggari dijo ante Elonce que "este tiempo de cuarentena no nos permite celebrar esta fecha en la Catedral, sino en esta pequeña capilla, con los fieles de manera virtual. Hoy más que nunca necesitamos rezar por nuestra Patria. En primer lugar, hay que dar gracias a Dios por esta tierra que nos ha regalado, el pueblo maravilloso, la gesta de nuestros héroes. Como hicieron los patriotas el 25 de Mayo y Tucumán, cantaron el Tedeum, que es un himno de alabanza".



"Es reconocer que todo nos viene de Dios. Le damos gracias a Dios por esta historia argentina, por momentos difícil, pero siempre con su protección. Queremos agradecerles a los hombres de Mayo y a tantos héroes, gente humilde, oculta, desconocida que fue forjando la historia argentina que hoy celebramos", señaló.



Expresó que "el concepto de héroe para los argentinos irá cambiando, porque no nos olvidamos de esos que en este tiempo se han manifestado, como los médicos, enfermeros, las fuerzas de seguridad, los medos de comunicación, tantos obreros que hacen posible que la vida siga adelante. Son personas que hacen tanto para que la patria siga creciendo".



"Hoy queremos pedir con fe y confianza a Dios Todopoderoso, Padre nuestro, para que acorte este período de prueba que sufre todo el mundo, como consecuencia de la pandemia. Debemos rezar por todas las necesidades, hay mucho que rezar. Tenemos la certeza de que Dios escucha la oración", agregó.



Afirmó que "construir sobre roca es más duro, más difícil pero cuando vienen las tormentas la edificación queda firme, no se cae. Construir sobre arena es más sencillo, cuesta menos, pero no tiene seguridad. Construir sobre roca para el cristiano es construir sobre la palabra de Dios. Estamos queriendo construir un mundo a espaldas de Dios, con un materialismo terrible, donde el fin del hombre es el placer. Dios no existe en este contexto. Así cuando ha venido una pequeña tormenta, un virus que no conocemos ni vemos, se puso en jaque la cultura de hoy, a todos, a los ricos y a los pobres. Esta economía que parecía poderosa está en jaque, nos preguntamos hasta cómo será la vida futura".



"Hemos reemplazado a Dios por el dios dinero, placer, poder, egoísmo, prescindiendo de nuestros hermanos, en un tiempo de tanta riqueza y tanta pobreza, de tanta injusticia. Hoy se tiene un gran desprecio al hermano, a los que sufren por las injusticias. Aparecen hoy gestos tan mezquinos, peleas, aprovechamiento vergonzoso, la situación de lo económico, de ganancias, de lucro, actitudes de egoísmo, pero también vemos gestos maravillosos de nuestros próceres, de nuestros héroes anónimos que nos enorgullecen. Uno piensa en cuántos merenderos aparecen en los barrios. Esos son los verdaderos héroes de nuestro tiempo, de nuestra patria. Como los grandes próceres, Belgrano, San Martín, no se puede prescindir de Dios si queremos construir una gran nación", aseguró.



En ese sentido, Puiggari remarcó que "es un tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario y lo que no es. Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientes, olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios ni revistas, pero sin dudas están escribiendo los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca".



"La oración y el servicio silencioso son nuestras armas más vencedoras. El señor nos invita a despertar y activar la solidaridad con el otro, en estas horas donde todo parece naufragar", remarcó ante Elonce.



"Todavía nos queda mucho por sufrir, por la pandemia y las consecuencias económicas. Pidamos a Dios que salga lo mejor de nosotros del corazón para que sepamos estar a la altura en este momento. Queremos pedir ánimos, no desanimarse, entre todos en la misma barca, trabajando todos juntos podemos salir adelante. Hay que rezar, no es algo mágico, pero sí nos da la certeza de que Jesús está con nosotros", indicó.



Para finalizar, pidió "a las autoridades y dirigentes que seamos conscientes y sensibles del sufrimiento de la gente. El pueblo sufre el aislamiento, las situaciones económicas, el miedo, la ansiedad, hay que ser sensibles, conmovernos con ellos, estar cerca. Pido por favor no agregar nuevos sufrimientos, divisiones y enfrentamientos. No es tiempo para dividirnos, es tiempo para trabajar juntos, para unirnos, para tener siempre la mano solidaria. Muchos han perdido en lo económico, muchos abuelos sufren la lejanía de sus seres queridos. Todos hemos hecho grandes sacrificios. Hay que trabajar para el bien de todos". Elonce.com