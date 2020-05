David Bolzoni habló con el Elonce TV sobre la versión de Resistiré con abuelos

Resistiré con abuelos

David Bolzoni, es un reconocido un cantante y compositor argentino, que musicalizó más de diez novelas argentinas. Hoy en día se encuentra en Carlos Paz, pasando la cuarentena, lugar donde nació. Peña Entre Todos, se emitirá este domingo a las 20 horas."Dentro de todo bien, a esta altura hemos pasado de todo y sobrellevado el encierro, y estamos sanos, eso es lo más importante", expresó aDavid Bolzoni."Siempre buscando algo que hacer, para entretener la cabeza y no volverse loco. Estoy disfrutando de la familia, y haciendo música, repostería, leyendo un poco y mirando películas, tratando de instruirme un poco", contó.Durante la cuarentena, el artista realizó una nueva versión de su reconocido tema musical pero en esta ocasión estuvo acompañados por abuelos."La idea de cantarsalió de manera natural, la empezó a cantar España y Argentina, por razones más que evidentes", contó.En ese sentido, agregó que"."Como vi que con la pandemia, los abuelos estaban dentro del grupo de riesgo, y de a poco comencé a pensar que tenía que hacer una versión de la canción que cante en el 2002", agregó.Y continuó: "Un día abro la redes sociales y tenía un mensaje de un abuelo que me decía que yo debía ser la voz de los adultos mayores, y ahí me contacté con unos amigos y comenzamos a darle forma, y a grabar la versión del tema"."Mientras armábamos la versión, le comentaba a mis amigos, que quería hacer un video de la canción con los adultos mayores. A partir de ahí me comenzaron a llegar mensajes de abuelos cantando Resistiré", contó."Me enviaban videos una y otra vez con distintas versiones, y los familiares nos contaban como les había cambiado el semblante a los abuelos el poder hacer esta propuesta", agregó el músico."La magia del video quedó a la vista y se hizo viral porque ellos los trasmiten, yo soy un mero facilitador de lo que sucedió".

Producciones en cuarentena

contó la primicia de que "tengo el proyecto de un disco nuevo, y a presar de que la musa no estuvo dando vueltas en esta época, estuve escribiendo temas nuevos"."La inspiración me costó un poco, pero porque hay mucha información, y son etapas de los artistas".Y agregó que "dentro del disco nuevo, surgió la posibilidad de hacer un homenaje a Sergio Denis, por su trayectoria y porque era un ser maravilloso. Elegimos el tema, porque es un himno que nos representa a todos en las canchas, y que levanta hasta una piedra".Sobre las novelas que musicalizó dijo que "fueron más de diez tiras y en algunas hice dos temas. Fueron muchas canciones", finalizó.