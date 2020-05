Jornada fresca en Paraná: Pronostican una máxima de 16ºC para este domingo

Política Fernández confirmó la prórroga de la cuarentena hasta el 7 de junio inclusive

El cielo se encuentra despejado este domingo en Paraná. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, para la jornada se prevé que las temperaturas ronden entre los 6 y 16ºC, y no se registran probabilidades de lluvias para el resto del día.Mientras que para el inicio de semana, se anuncia un día soleado con una mínima prevista en 7ºC y una máxima de 20. En tanto, para el martes se prevé que la máxima descienda dos grados más. Las mínimas oscilarán entre los 8 y 10ºC durante el resto de la semana.Este lunes se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, que recuerda la constitución del primer gobierno patrio dentro del proceso de independencia nacional. Se trata de un feriado del tipo "inamovible".En el marco de la pandemia del coronavirus, se informó que no habrá grandes actos oficiales para celebrar este día porque incluso en los lugares donde ya se permite hacer salidas recreativas, no están habilitadas las aglomeraciones de personas.Tampoco será posible aprovechar el feriado para hacer una escapada de fin de semana largo a algún punto turístico, como es tradicional para muchos argentinos. La circulación por el territorio nacional se encuentra restringida al entorno barrial, excepto para trabajadores "esenciales".En cualquier caso, en esta fecha patria será necesario ejercitar la memoria pero en soledad o en familia.