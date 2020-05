Bahl recorrió las obras que se realizan sobre calle Balbín

El testimonio de los vecinos

"Estamos poniendo la capacidad operativa que tiene el Municipio porque la gente merece vivir mejor", expresó el intendente de Paraná, Adán Bahl, al supervisar las obras que se realizan en el tramo que va desde Salvador Caputto hasta avenida Zanni.Los vecinos destacaron que gracias a estos trabajos ya no sufren problemas de salud debido a la broza. Es que son 1.700 metros en los que se hicieron mejoras con broza, ripio y arena, abovedado, limpieza de banquinas y puesta en condiciones de las cunetas para permitir la circulación del agua en días de lluvia. Además, se realizó la limpieza y el desmalezado de toda la zona."Se hizo un abordaje integral recuperando la calle que por falta de mantenimiento era prácticamente intransitable. Además se pusieron en condiciones las banquinas, los desagües y se desmalezó. Esto también impactó de manera positiva, porque parecía un callejón y hoy es una calle abierta e iluminada. Los vecinos destacan que ya no sufren problemas de salud por la broza", aseguró Bahl.En ese marco el mandatario agregó que ahora se va a poner atención en la velocidad de los vehículos o camiones "para que no se ponga en riesgo la vida de los vecinos de la zona ya que por Balbín se conectan dos rutas importantes de la ciudad".En su recorrida, Bahl destacó poder recibir de primera mano las necesidades del barrio para llevar una pronta respuesta: "Los vecinos se acercan a agradecer, piden que se sostengan los trabajos y también sugieren otras obras. Eso es muy bueno, porque escuchando también surgen soluciones. Vamos a continuar así, tomando nota y trabajando con toda la capacidad operativa que tenemos, sabiendo que la ciudad es muy grande pero que poco a poco vamos a ir mejorando porque la gente merece vivir mejor".El intendente fue acompañado por los secretarios de Obras Públicas, Maximiliano Argento, y de Hacienda Eduardo Macri. Además estuvieron la diputada provincial Carina Ramos, la concejal Susana Farías y colaboradores.Eduardo Larrondo es vecino de calle Balbín y vive allí hace 26 años. "Esta mejora la veníamos esperando gestión tras gestión desde hace unos 15 años. Es muy importante que arreglen la calle como lo hicieron ahora. Era intransitable, no se podía salir los días lluvia, sumado a la cantidad de pozos que había. Vemos muy buena voluntad y las ganas de hacer cosas de parte del intendente", expresó.José Suárez, otro vecino del lugar, afirmó que la obra mejorará la salud en el barrio: "Le dije al intendente que estamos muy agradecidos con el trabajo hecho hasta ahora y lo comprometo a seguir trabajando. Uno muchas veces uno debe acudir a los centros asistenciales por problemas respiratorios o alergias y la verdad que se hace engorroso. Tenemos gurises que necesitan disfrutar de su patio y su casa y tenemos que vivir encerrados con ellos porque viven tragando ese polvillo de la broza. Esta mejora ayuda y mucho".Serafina Lescano hace 40 años que vive en la zona: "La verdad que ya no se podía vivir más así, sufriendo enfermedades por el tema de la broza. Creo que es la primera vez que llega un intendente, se baja y se para a charlar con los vecinos, para nosotros eso significa un montón porque nos sentimos acompañados. Hoy en día no se pueden hacer grandes cosas y nosotros lo tenemos bien en claro y por eso esta mejora es muy importante".