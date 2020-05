Docentes preocupados por la situación actual de la obra social OSPLAD

Afiliados a la obra social docente OSPLAD están preocupados por los cortes a los servicios que presta la mutual."Estamos en estado de alerta y movilización. Convocamos a todos los docentes de las escuelas porque en estos momentos tenemos cortes sucesivos de la obra social", expresó aEdgardo Zuffiaurre, profesor."Los servicios funcionan de manera intermitente, están cortadas las internaciones, y una serie de problemáticas, por la cual firmamos un petitorio de manera virtual".Al respecto dijo que, "la movilización fue muy importante en el interior de la provincia, muchos docentes nos hicieron llegar sus firmas para el petitorio, que tiene puntos muy claros de todos los servicios que la obra social no presta".Sobre su caso personal, dijo que "con respecto a los medicamentos que tengo que tomar, una semana me los cubren y otra semana no, y son caros"."El caso que fue el disparador de la movilización fue una persona que está internada en una clínica privada, en terapia intensiva, y los costos del servicio no pueden ser pagado por la familia".Y agregó, que "existe un deterior de la obra social, porque inclusive el personal administrativo esta de paro, las delegaciones están cerradas. Los trámites se tienen que hacer vía mail y es engorroso, por ese motivo demoran mucho tiempo"."La nota que estamos difundiendo, la vamos a presentar de manera oficial a los funcionarios la semana próxima. A nivel nacional se presentó un pedido de resolución y de informes para conocer el destino de los fondos que los afiliados todos los meses aportan", finalizó.