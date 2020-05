En el día de Santa Rita, cómo trabaja el voluntariado del Hospital San Roque

La Iglesia Católica recuerda hoy a Santa Rita de Casia. La abogada de Imposibles, religiosa, que, casada con un hombre violento, toleró sus crueldades reconciliándolo con Dios, y al morir su marido y sus hijos ingresó en el monasterio de la Orden de San Agustín en Italia, dando a todos un ejemplo sublime de paciencia y compunción."Este día es tan diferente para las voluntariadas, lo vivimos con una ansiedad ya que quisiéramos estar reunidas en la Catedral", expresó aIsabel De Medina, del voluntariado Santa Rita."El padre Tanger, nos dijo que todas las donaciones que se reciban en este día las iban a guardar en la secretaria para cuando podamos volver. Estamos muy agradecidos con su colaboración y con las donaciones de las personas, que saben que continuamente pedimos pañales", comentó.Sobre como continua su trabajo en el Hospital San Roque, dijo que "solamente está yendo la directora del voluntariado. Nosotras no tenemos la autorización de poder recorrer el hospital, ni siquiera podemos ir"."Cada una recibe en su casa algunas donaciones, las personas son muy solidarias, y con la pandemia esto aumentó. No solamente nos ayudan con pañales, sino también con juguetes y ropa", contó.Y agregó que "yo creo que las madres ven la necesidad que tiene sus hijos de jugar en sus casa, y por ese motivo se hacen eco de esta situación"."El voluntariado comenzó en 1965, asique este año estamos cumpliendo 56. Comenzó en Don Bosco, cuando un grupo de mujeres que trabajan en los barrios aledaños. El padre de ese momento, vio tanta voluntad entre esas señoras, y tuvo la idea de agruparlas"."A partir de ahí, las mueres fuertes y valientes que no permitieron que el voluntariado se diluyera", finalizó.