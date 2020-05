La sexualidad y métodos anticonceptivos en los jóvenes durante la cuarentena

El Hospital San Roque tiene abierta las oficinas para que los jóvenes se puedan acercar a pedir métodos anticonceptivos o realizar consultas. También habilitaron un número de teléfono.



"Las consultas físicas han disminuido, pero también tuvimos varias consultas telefónicas", expresó a Elonce TV, Romina Spoturno, ginecóloga del Hospital San Roque.



"Intentamos difundir que se iba a seguir garantizando el derecho a la anticoncepción, como derecho humano en los tiempos de cuarentena. Estos es para los que jóvenes no se queden sin protección".



Al respecto dijo que "en todos estos años, observe qué lo que funciona como información en los chicos es el boca a boca. Ya sea de manera informal o formal, cualquier lugar que pueda brindar información, es útil".



Sobre las consultas que recibió durante la cuarentena, contó que "el sexting no es algo que abunde en la ciudad, siempre tratamos de darle consejos de que no se sobreexpongan, que tengan cuidado".



"Lo que si hemos tenido en este tiempo fueron consultas sobre sospechas de abuso sexual, más que nada en niños. Estamos tratando de estar alertas para todas las preguntas o la ayuda que puedan llegar a pedir".



En ese sentido, dijo que "me parece importante que se les enseñe la educación sexual a los niños a partir de las 3 o 4 años, porque ayuda a prevenir estas situaciones. Que ellos sepan que lo pueden hablar con sus palabras, pero que sea un tema que se pueda charlar".



"El abuso sexual en niños y adolescente no hace a las clases sociales. Por suerte hay más información y desde la Justicia hay un gran acompañamiento", finalizó.