Video: Retirados de la Banda de la Policía y su homenaje por los 200 años

Este año la Banda de la Policía de Entre Ríos celebra su bicentenario. Estaba pensado festejarlo a lo grande, pero a raíz de la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, la programación se tuvo que suspender y realizó un concierto a través de las redes sociales.



Para no quedar afuera de este importante aniversario, quienes alguna vez formaron parte de la Banda y hoy son retirados de la fuerza, decidieron sumarse y grabaron la marcha "6 de Marzo".



Fabián Peresutti, retirado de la Banda habló con Mediodía de Noticias de Elonce TV y contó que haber sido parte del equipo "es algo muy fuerte, cada uno de nosotros dejamos casi toda una vida dentro de la banda donde aportamos un montón de cosas importantes y no todos los años se cumplen 200 años. El haber sido parte de esa prestigiosa banda nos conmueve y engrandece mucho".



Según contó, le planteó la idea su hijo Bruno, quien luego fue el editor del video. "Había visto el trabajo de otras bandas y le propuse hacerlo de una forma bien casera. Me dio el okey y le pedí las grabaciones a cada de uno de los participantes". En este sentido, agradeció a todos que dijeron que sí de inmediato: "Desde ese momento, se pusieron a trabajar en sus casas, alguno tuvo que volver a tocar el instrumento, otros están en actividad porque siguen con la enseñanza y no hubo un no".



Sobre la marcha interpretada, contó que "la hizo un ex director de la Banda, el maestro Amore, y es una marcha que siempre nos identificó porque el 6 de marzo es el Día de la Policía".



"Cuando todo esto pase (por la pandemia), nos volveremos a encontrar para hacer un festejo a lo grande como se merece la Banda", dijo finalmente Peresutti.