El comedor "Gurises Costeros" cumplió 9 años de solidaridad: "Es todo a pulmón"

El merendero "Gurises Costeros. Cristian Ríos", ubicado sobre calle Baxada del Paraná al final, del barrio Bajada Grande, cumple nueve años de solidaridad y unión con la comunidad que lo rodea. Desde hace casi una década, brinda asistencia y contención a los niños y a las familias de la zona.En uno de los barrios costeros de la capital entrerriana, María de los Ángeles Scetta, su hija y un grupo de vecinas, trabajan desde temprano los lunes, miércoles y viernes para brindar un plato de comida a la gente de la zona. "Estamos muy orgullosos de nunca haber bajado los brazos y haberporque hemos hecho una biblioteca, hemos logrado que se entreguen los carnets de los pescadores. Es decir, no es solamente un comedor, sino que es un lugar donde hemos podido crecer", afirmó María sobre el trabajo del comedor "Gurises Costeros. Cristian Ríos".. A veces, son las nueve de la noche, y pasan a ver si hay comida", dijo María a Elonce y agregó que "si no estoy yo, siempre hay alguien para ayudar. Empezamos a entregar a las 17.30 y hasta las 21, viene gente a buscar, pero muchas veces no queda".en el comedor "Gurises Costeros. Cristian Ríos". "Lo que siempre falta es la verdura y la carne para cocinar,", sostuvo María sobre las dificultades para mantener la asistencia a los vecinos.María, también brindó su"Tenemos un ropero comunitario, pero ahora que hace frío, nos piden muchas frazadas y ropa de abrigo, así que si alguien quiere colaborar, eso también ayuda", sostuvo María.