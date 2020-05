En la Feria de Salta y Nogoyá venderán locro por el 25 de Mayo

Tortas Fritas: Otro clásico de la Feria

El tradicional locro que vende la Feria de Salta y Nogoyá por el Día del Trabajador, este año por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio no se pudo llevar a cabo. Es por eso, que Carmen Monzón, la encargada de realizar esta comida decidió prepararla para el feriado del 25 de Mayo.", aseguró Carmen, encargada de los puestos 17 y 18 de la feria, aRespecto a cómo será la entrega, señaló que "este año las personas no podrán ver las grandes ollas con el locro, porque decimos prepararlo y traerlo envasado para vender. Vamos a comenzar a hacerlo a las 3 de la madrugada para tenerlo listo a partir de las ocho"."El locro tiene carne de cerdo, chorizo, verduras, chorizo, carne de vaca y condimentos", mencionó la feriante.Teniendo en cuenta los pedidos, explicó que "el. Vamos tomando alrededor de 25 pedidos, esperamos que mucha gente se acerque a comprar", señaló Carmen."Además de locro, vamos a vender empanadas y pastelitos", culminó.Otro clásico de la Feria de Salta y Nogoyá, son las torta fritas, que se venden en especial los días de lluvia,. Este viernes, Liliana comentó aque "comenzamos muy temprano a preparar todo, porque sabemos que los días de lluvia es cuándo más vendemos".", añadió.En relación a las medidas que llevan adelante por el coronavirus, explicó que "hace 19 años que estoy en la feria y nunca vi algo así, hay una sola puerta abierta y tratamos de cuidarnos entre todos. En lo personal usamos barbijos y pusimos líneas para que no se acumule gente".