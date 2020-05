Colectiveros se autoconvocaron frente a la empresa Mariano Moreno

Colectivos urbanos

Sociedad Choferes de micros de media y larga distancia se manifestaron por falta de pagos

Choferes de colectivos urbanos, llevaron adelante, este viernes, una asamblea frente a la empresa Mariano Moreno. "Vinimos en el marco de esta pandemia, porque nos convoca la necesidad de los compañeros,", comentó el secretario General de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler, aTeniendo en cuenta la reunión a nivel pais que fracasó este jueves, Dittler explicó que "pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene. El interior del país está siendo representado, pero esperamos respuestas".", señaló el titular de UTA."Es triste porque no hay respuestas, la gente se está autoconvocando y con razón. Estamos acá más allá de las normativas vigentes por la pandemia, manteniendo el distanciamiento. Lo estamos haciendo en el marco que podemos, no podemos obviar la realidad".El paro de colectivos urbano en Paraná y el área metropolitana, lleva más de una semana. "Entre lo que es Ersa y Mariano Moreno,que corresponden al decreto nacional 1420; que no sabemos si (la empresa) lo cobró, pero nos consta que los trabajadores no lo percibieron".En este sentido la deuda es 12 mil pesos, más la mitad de los haberes del mes de abril; además de sumar los días descontados por el paro, "nos preocupa sobremanera. Nosotros somos los representantes directos de los compañeros y hoy estamos soportando la autovoncocatoria creyendo que no estamos haciendo nada, y hemos agotado la instancias en todos los niveles y tristemente no hemos podido resolver esto", sentenció Dittller.Teniendo en cuenta cómo van a continuar la media de fuerza, el sindicalista remarcó que "la idea es poder movilizarnos para que la gente nos escuche, y que las autoridades tengan una corazonada, ante esta situación crítica que estamos viviendo".En relación al transporte de pasajeros de media y larga distancia, el secretario General, mencionó que "nos vamos a manifestar por eso también, nuestro convenio está suspendido, el secretario Nacional tuvo que acordar esto para preservar la fuente de trabajo"."."Nosotros hicimos un reclamo la semana pasada, por el tema de cobro, porque muchos trabajadores no habían percibido nada y otros muy poco. Entre el miércoles y el jueves, las empresas le depositaron 10 mil pesos a cuenta de futuras liquidaciones", declaró Dittller", culminó.