Ex pareja de Pirola: "Yo también hubiese podido ser una víctima de él"

Johana Salazar es la ex pareja de José María Pirola

or el hecho está detenido José Pirola, su hijo, de 29 años de edad, quien fue trasladado a la Unidad Penal Nº1 de Paraná, por 60 días., dijo en, que "la última vez que él se retiró de acá haciendo macanas, yo no lo denuncié. Me saltó la denuncia en la comisaría y me dijeron que se tenía que activar por los antecedentes que ya tenía José María Pirola conmigo. En la computadora salió que en tal año tuvimos una denuncia por violencia de género, me dijeron que eso no se podía pasar por alto"."Él había empezado a molestarme por el Facebook, primero me había hecho amenazar con unas chicas que teníamos de amigas en común. Publicaba estados, solo, diciendo que yo le escribía cosas en su perfil"."En el primer año que anduve con él, me enteré de su adicción a las drogas. Me contó que había estado internado por adicción, que me dijo que no se drogaba más", relató Salazar.Dijo que Pirola"Fue a la madrugada, mientras estábamos durmiendo, robándose nuestras pertenencias y llevándose una llave de nuestra casa". Al mismo tiempo, acotó: "A un amigo le dijo que él no dejaba de pasar ningún día por mi casa, porque me extrañaba".La pala apareció tirada en un descampado cerca de la casa de esta mujer. "Me lo dijo la policía, capaz lo hizo para inculpar a alguien más. Yo de mi casa no he salido, más que para ir a trabajar. Yo podría estar en el mismo lugar que la madre".Apuntó que el viernes "él ya tenía el teléfono de la madre en sus manos, porque me llamó desde ahí, el número coincide con el de la madre. Para ser más exacta fue el viernes 16 de mayo a las 01.20".Dijo que "no conoce" a ningún familiar de él.Mencionó que José María Pirola "estuvo involucrado en una causa por autosecuestro". Al respecto añadió: "La madre lo dejó encerrado en la casa, porque a ella no le gustaba que trabajara de remisero, porque le decía que era trabajo de negro. Pasó hace un año de esto del autosecuestro".Al ser consultada,"Si yo hubiese salido el viernes, él hubiese hecho lo mismo conmigo que hizo con la madre", conjeturó Salazar.