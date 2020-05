Elonce transmitirá este domingo la Misa en honor a María Auxiliadora

En la Iglesia Don Bosco se celebrará este domingo a las 11 la Misa en honor a María Auxiliadora, patrona del Colegio Don Bosco. Elonce transmitirá en vivo.



El Padre Benito, contó a Elonce TV que "este año es muy especial, se va a hacer la Misa y la procesión sin fieles. Normalmente tenemos la fiesta patronal en enero y ahora más bien está abocado a la patrona de la institución socioeducativa, que es María Auxiliadora. Es la fiesta del Colegio".



"Siempre hay una procesión, luego el Centro de Ex alumnos entrega chocolate, se hace la Misa, pero este año por la pandemia es todo distinto", dijo.



María Auxiliadora, explicó, "fue la inspiradora de la obra tan grande Salesiana, que en Paraná ya está llegando a los 100 años. Es obra de María, de la Virgen. Hizo tantos milagros con Don Bosco y le pedimos que haga uno más para nuestro pueblo, para nuestra comunicad, nuestra Patria, que podamos salir de esta situación difícil que pasa el mundo".



Por su parte, Betania Maidana, representante legal del Colegio Don Bosco, indicó que "será un día muy atípico y las celebraciones que estamos preparando también se van adaptando. No obstante, no podemos dejar de compartir con la comunidad educativa y de la parroquia. María Auxiliadora es muy importante para nosotros".



"Recorreremos las calles del barrio con la Imagen de María Auxiliadora para que nos bendiga, para que la gente la saluda a lo lejos. Será sin peregrinos. Recorrerá calle Millán, Sudamérica Don Bosco hasta Misiones. Luego retornamos por Uruguay, para volver a la parroquia. Esto será alrededor de las 12", agregó. Elonce.com