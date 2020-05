Buena noticia: Milena consiguió un nuevo respirador y podrá volver a su casa

El pasado lunes,daba a conocer la historia de Milena Cardoso , una paranaense de 29 años, que debe permanecer internada hasta conseguir un respirador. Desde niña sufre una enfermedad muscular que le impide respirar con normalidad.Alejandro su papá dio cuenta del caso y apelaba a la solidaridad de las autoridades del IOSPER y del Gobierno.Finalmente, la buena noticia se conoció este jueves y el ansiado respirador ya está viajando a Paraná."Gracias a Dios, el IOSPER ya hizo la transferencia del pago del respirador que se le va a comprar y es una gran tranquilidad. La empresa que lo va a proveer es de Colón y está asociada con una de Paraná que será la encargada de brindar el soporte técnico", contó Alejandro.El respirador estaría llegando este viernes y si todo va bien por la tarde Milena podrá estar en su casa con el nuevo equipo, indispensable para vivir.El hombre contó que Milena, "ya no quiere estar más internada, quiere salir. La han atendido muy bien en el Sanatorio La Entrerriana y agradezco a todos, pero ella quiere volver a su hogar, estar en su casa y hacer su vida normal".Milena tiene 29 años y vive conectada las 24 horas al respirador. "Tiene una deficiencia muscular que hace que no tenga una expansión respiratoria continua y el aparato la ayuda a respirar de una manera normal, sin el respirador no puede tener una capacidad respiratoria para vivir, si la desconectás cinco minutos se pone morada", dijo Cardoso, que finalmente agradeció a todos las personas que intervinieron para que la historia tenga un final feliz.