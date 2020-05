Apertura de compuertas: "Si no llueve, la bajante del río Paraná va a continuar"

Video: Bajante del río Paraná: Así se ve el vertedero de la represa de Itaipú

Internacionales Apertura de compuertas de Itaipú permitió movilizar más de 150 barcazas con soja

Apertura de compuertas

Seguirá la bajante

Fenómeno

Video: "Estamos parados sobre el agua": La bajante en Victoria desde el drone de Elonce

Acciones de Brasil

La incidencia de Brasil

Bajantes del Río Paraná

Por debajo del cero

"Itaipú no hace llover"

Gestiones realizadas

. Mientras se espera que la apertura de compuertas en la represa binacional Itaipú, traigan algo de alivio a la zona argentina afectada por la histórica bajante, la situación del río en la capital entrerriana no tuvo variantes importantes., la apertura de las compuertas de la represa Itaipú.Además, el funcionario nacional comentó algunas de las causas por las que se produce la bajante en el río Paraná. Según dijo Villa Uria, en este momento, "Brasil está largando por las represas más agua de la que entrega naturalmente el río.", explicó el subsecretario de Obras Hidráulicas de Nación, Gustavo Villa Uria, a"Estos 8500 metros cúbicos van a seguir durante doce días, que comenzaron el lunes, y el 27 nos reuniremos con Brasil para seguir negociando las disponibilidades.".. De todos modos, debemos ser conscientes quey nuestras tomas de agua, para poder tomar en condiciones de aguas bajas"."Esto es un fenómeno natural que se ve mitigado por el efecto de la reserva que tiene Brasil, para la libre disponibilidad, pero nosotros le estamos pidiendo liberaciones para gestos humanitarios durante la pandemia, para poder seguir tomando de las tomas de aguaEl río Paraná a la altura del puerto de la capital entrerriana es de 15 centímetros, debido a la lluvia que se produjo en las últimas horas.En cuanto al comportamiento y disposición del agua señaló que "este país tiene el agua reservada, de mucho tiempo, no es agua de ahora. Brasil está largando por", señaló.En este sentido, fundamentó que "el río Iguazú ya llegó a niveles de reserva mínima. Fue largando agua desde noviembre. Los valores que tenían reservados y entran en el orden de 30 a 40 metros cúbicos y salen 200", mencionó el funcionario al dar cuenta de la situación en el vecino país."Esta situación es importante para ir en contra del mito, cuando decimos que si nos inundamos es porque Brasil larga agua, y cuando tenemos sequía es porque la retiene.", indicó.En ese marco, "es una situación nos hace negociar en forma permanente y continua con Brasil y Paraguay, para obtener mejoras en el sistema de nuestras tomas de agua".Teniendo en cuenta la bajante histórica en el tramo medio del Paraná, y que registra el nivel del río en 15 centímetros frente al puerto de la capital entrerriana,, y no estamos acostumbrados a esta situación. Es importante saber que estos"Muchas de estas bajantes que se produjeron en distintas décadas, no tenían que ver con el cambio climático, sino que es por la faltante de lluvias. La prueba a esto, es que ya hubo muchos eventos similares a esto", sumó Villa Uría.En este sentido declaró que "es cierto que las tomas tuvieron que modificarse, y agregarse escalas, y se han perdido las escalas anteriores. Pero tenemos los registros mínimospor la derivación de agua que se produce y eso significa, que nos está entregando más agua de lo que naturalmente produce la cuenca"."En el año 1944, el valor de caudal de lo que se produjo en el río Paraná,"Desde hace más de dos meses venimos trabajando fuertemente con cancillería y reuniéndonos con Brasil para acordar mejoras sustanciales de los caudales existentes.", indicó Gustavo Villa Uria a Elonce.".