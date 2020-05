Trabajadores que prestan servicios de viajes y turismo piden volver a trabajar

Varios trabajadores que prestan servicios de viajes y turismo, de paseos de compras y traslados rurales, se nuclearon para pedir se flexibilice su actividad. Este jueves le van a presentar al gobernador Gustado Bordet, una nota para que analice su situación y buscar entre todos alguna solución que los ayude a afrontar la crisis."Nosotros somos un eslabón más en la problemática de la pandemia. Nos dedicamos a hacer viajes y el turismo es uno de los rubras más afectados por el coronavirus", expresó aJorge Pesoa."Muchos colegas nos nucleamos para hacer eco de esta situación y el jueves les vamos a llevar una nota al gobernador Bordet, para que flexibilice nuestra actividad".Al respecto dijo que ""."Entendemos lo que pasa a nivel mundial, pero hace dos meses que estamos sin trabajar y no recibimos la ayuda de nadie".En tanto, Juan Carlos, transportista rural, dijo que "estamos en la misma situación que todos. Trabajaba todos los días llevando chicos a una escuela, y cuando se declaró la cuarentena, no recibí ninguna ayuda ni aporte".Por otra parte, Fernando Furno, que se dedica a los viajes de paseos de compras, contó que "como nuestros viajes generalmente son a Buenos Aires y se encuentra en una situación complicada, no podemos realizarlos".Finalmente, Jorge Gregoruti, agregó que "en la provincia hay 250 habilitaciones, y al menos se tiene que multiplicar por dos ese número, para saber la cantidad de personas de dependen de estos trabajos".