Murió el reconocido empresario Luis Losi: Tenía 94 años

Entrevista con Elonce

Sus comienzos

Poco porcentaje de suerte

Otras actividades

Una vida en Argentina

Trayectoria diversificada

. Si bien el dueño de la empresa constructora es Luis Losi, la firma era administrada desde hacía varios años por su hijo Gabriel y su yerno Carlos Galuccio, hermano del extitular de YPF, Miguel Galuccio.El empresario italiano Luis Losi registró una historia de trabajo en la provincia y relaciones que fue construyendo al paso de las obras que fueAdemás, estuvo en los estudios de Canal Once en 2003 para contar detalles de su vida y su trayectoria.y desde ese momento, apostó con éxito, a diferentes actividades productivas.Si bien a Losi nunca le interesó el contacto con la prensa y siempre se definió como un hombre de trabajo,, cuando empezó a crecer, incursionó con las obras viales., pero es necesario tenerlo, porque sin ese aporte, no hay ninguna industria que pueda triunfar".precipitaciones y tras una reunión con el Gobernador Enrique Tomás Cresto, se dictó la emergencia vial y la empresa de Losi, comenzó a tener más obras viales para realizar en la provincia.En esa ocasión, Losi contó que se dedicó a otros negocios. En un tiempo organizó la venta de gas en garrafas, y quien luego fuera Gobernador, Enrique Cresto fue puesto por Losi, como distribuidor de las garrafas en Concordia."Toda mi vida he hecho lo mismo, siempre pensando hacia el futuro, y, diseñado para la elevación vertical de personas en domicilios particulares y edificios de poca altura. Productos Quirinale se encuentra además, en el negocio de las aberturas de PVC de alta prestación., pero uno de sus mayores orgullos, es el colegio privado Michelángelo que inauguró en 1994 en la capital entrerriana.También se dedican a la fabricación de ventanas de doble vidrio que permiten un ahorro importante de energía y de gas.