Bedendo, en Once Directores: "Es importante fortalecer el cine regional"

Bedendo habló enEsto empezó el año pasado, empezamos a hacer algunos avances en los primeros capítulos, ahora estamos tratando en seguir buscando inversionistas", expresó el realizador.Luces en el Agua "nació luego de lo que me pasó cuando fui al Museo de Ciencias Naturales, vi que hay un meteorito. Creo que en el año '84, cayó cerca de Villaguay, se había escuchado una terrible explosión y nadie sabía de qué se trataba. Esa base fue el disparador de este argumento. El pueblo en el guión es de fantasía y gira alrededor de cosas extrañas que pasan, lo que les va cambiando la vida de los habitantes de ese pequeño 'verano'"., aseveró que lo "atrapa el tema". En Entre Ríos "que está tan en boga el tema del avistamiento ovni, no quise caer en la obviedad de hacerla en Victoria; de esta manera, armando a Luces en el Agua, en un lugar hipotético de la provincia de Entre Ríos, me pareció mucho más interesante".aseguró el realizadorBedendo fue el responsable de la compaginación del tráiler del estreno nacional de "Luna de Avellaneda", film dirigido por Juan José Campanella, y fue director de segunda unidad de "Lo que vendrá", de Gustavo Mosquera con Charly García, Juan Leyrado y Hugo Soto.

Ha realizado productos para importantes empresas de la región y para reparticiones y organismos del sector público.

Fue socio fundador de la agencia publicitaria "Eme 3", que funcionó durante 14 años, período en el cual produjo importantes campañas y recibió numerosas distinciones, como el "Lápiz de Oro" y el "Lápiz de Platino".Se casó con mi madre y yo nací en un pueblito cerca de Mar del Plata que se llama Lobería. A los cinco o seis años me vine a Paraná. MI padre en su juventud filmaba con la universidad, pequeños documentales de 16 mm. Cuando yo tenía unos ocho años, con un proyectorcito a manivela, nos mostró esas películas que había hecho él. Eso me 'voló la cabeza'. Fue muy fuerte. Tener el cine en casa fue el disparador para mí. Cuando veíamos una película me hacían ver los argumentos, me preguntaban qué me pareció, me hacían ver detallecitos..., luego me regalaron una cámara de fotos y me fueron permitiendo dar mis primeros pasos, sin forzarme y después me transformé un poco en ese chico que se ve de Cinema Paradiso, me volví loco y que quería atar a las cabinas de cine. Los operadores me permitían pasar y yo pasaba las películas, todo esto en Paraná. Básicamente era en el Cine Mayo, pasabalas matinés y los trasnoche", recordó el realizador.Entré a estudiar en el INCAA; trabajaba de boletero en una sala de Buenos Aires. Mis primeros trabajos fueron como ayudante de montaje. Para mí era toda una pasión"."Sombras" es el primer largometraje de cine experimental independiente, realizado en video digital, hecho íntegramente en Paraná, por gente de Paraná y con apoyo de algunas empresas locales como Canal Once.Esta compañía los pone frente a una gran pantalla, ellos le llaman la cámara de acero; quedan encerrados ahí y pasan una temporada viendo ese tipo de material, viendo que pasaría. Alguien logra pasar esa línea probabilística y traer a una persona de esa línea, y la deja varada acá, en este presente. Ese es el disparador de esta historia", dejó constancia el realizador paranaense en su paso por Once Directores, el programa de"Sombras" vio la luz, no comercialmente, en la capital entrerriana, en abril del año 2007. Hace más de una década, demostró que no todo pasa por Buenos Aires y logró hacer un camino para las producciones locales.: una enigmática mujer que mientras deambula por las calles, intenta seducir a quien pueda escucharla y rescatarla de la locura. Entre él y ella, atrapados en un mundo extraño y desolado, está la corporación que vigila y experimenta entre el pasado y el presente.El objetivo del programa, es generar un valioso acercamiento a películas que se producen en la provincia y que muchas veces no llegan al público local. Se trata de realizaciones que han tenido distinciones y reconocimientos en festivales y concursos internacionales.