Salidas de esparcimiento en Paraná: "Es bueno poder salir a recrearse"

Recordemos que se recomienda:

Muchos vecinos que viven en la zona sur de Paraná realizan diariamente las salidas de esparcimiento permitidas, antes de las 20. Esta es la segunda semana de esta posibilidad y de acuerdo a lo indicado a: "Era necesario" y "permite despejarnos".Con botellita de agua en mano, una joven contó a: "Es el tercer día que salgo, vivo a media cuadra de aquí. Llevo bastante bien la cuarentena, pero está bueno poder salir, te distrae un montón. Aparte te sentís re sofocada cuando estás todo el tiempo en la casa".Otra de las vecinas que caminaban por la zona sur de la ciudad, dijo: "Salí a pasear el perro. Generalmente salgo de 14 a 15, vivo en la zona. Gracias a Dios nos dejan salir y acá, según creo, contagio no hay. Está bueno salir a recrearse, es una hora en que uno se siente libre; está muy bueno". Entendió que "con la bendición de la Virgen, vamos a salir adelante"."Salgo a caminar y escucho música. Era necesario, pero también era necesario guardarnos un poco y hacer el distanciamiento. Uno quería un poco esto: salir y despejarse. No tengo chicos pero para ellos también es bueno. Creo que es positivo como viene todo", estimó otra de las personas que decidió salir a recrearse este martes.-Utilizar tapabocas y la distancia no debe ser de menos de un metro y medio o dos metros.-Las salidas deberán ser individuales a excepción de las personas que necesiten acompañamiento.-No está permitido el uso de juegos infantiles y aparatos para actividad física.-Los adultos mayores que se encuentran institucionalizados no deben salir.-Recomendar toda persona que presente sintomatología respiratoria no podrá salir de sus hogares bajo ninguna circunstancia, salvo para la visita médica.Además, puntualicemos que, de acuerdo a lo establecido la semana pasada por la municipalidad de Paraná, al regular las salidas recreativas se estableció un horario exclusivo para los mayores de 60 años; será de 11 a 14hs. Mientras que, según se indicó, las personas con discapacidad podrán hacer uso libre de cualquiera de las franjas horarias respetando el tiempo máximo de circulación.