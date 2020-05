Tiene 100 años y confecciona barbijos: "Nunca pasó nada igual"

Ermelinda, tiene 100 años y vive en la ciudad de Paraná. En una acción solidaria, ayuda a su hija a confeccionar barbijos para donarlos a un hospital."La idea fue de mi hija Graciela, que se ofreció para confeccionar barbijos de manera gratis, por un pedido de un hospital de Santa Fe", expresó aErmelinda."Mi hija vino a mi casa para acompañarme y se trajo su tarea. Ella hizo casi todo, yo solamente la ayudé"."Tuvo la travesía de sacarme una foto cociendo, porque no tengo vida privada, constantemente me están fotografiando. Parece que les causa gracia tener 100 años", contó divertida.En ese sentido, dijo que "me gusta la cerámica, pintar. Me apasiona escucha música y leer".Sobre la pandemia, expresó queMe impresiona ver los casos que hay en cada país, por suerte nosotros estamos dentro de los últimos que tienen pocos contagiados. Nunca hubo nada igual a esto"., finalizó.