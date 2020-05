El director Mauro Bedendo y su "Sombras" estarán esta noche en Elonce

Producción local

Sobre "Sombras"

Sobre Mauro Bedendo

En esta ocasión, se abordará la experiencia del realizador paranaense Mauro Bedendo, director de "Sombras", el primer largometraje de cine experimental independiente, realizado en video digital, hecho íntegramente en Paraná, por gente de Paraná y con apoyo de algunas empresas locales como Canal Once."Sombras" vio la luz, no comercialmente, en la capital entrerriana, en abril del año 2007. Hace más de una década, demostró que no todo pasa por Buenos Aires y logró hacer un camino para las producciones locales.Cabe recordar que el objetivo del programa "Once Directores" que se emite por Elonce, es generar un valioso acercamiento a películas que se producen en la provincia y que muchas veces no llegan al público local. Se trata de realizaciones que han tenido distinciones y reconocimientos en festivales y concursos internacionales. La propuesta, se compone de 11 programas de 60 minutos y es conducida por Eliana Sánchez y Franco Giorda.Sombras trata sobre el encuentro nocturno entre él (Sergio Obaid), un hombre angustiado por un trabajo inquietante, y ella (María Elena Vázquez): una enigmática mujer que mientras deambula por las calles, intenta seducir a quien pueda escucharla y rescatarla de la locura. Entre él y ella, atrapados en un mundo extraño y desolado, está la corporación que vigila y experimenta entre el pasado y el presente.Director de cine egresado del Instituto Nacional de Cinematografía de la ciudad de Buenos Aires. Es publicista, guionista, director de fotografía y compaginador.Bedendo fue el responsable de la compaginación del tráiler del estreno nacional de "Luna de Avellaneda", film dirigido por Juan José Campanella, y fue director de segunda unidad de "Lo que vendrá", de Gustavo Mosquera con Charly García, Juan Leyrado y Hugo Soto.Es realizador de innumerables mediometrajes y documentales industriales.

Ha realizado productos para importantes empresas de la región y para reparticiones y organismos del sector público.Fue socio fundador de la agencia publicitaria "Eme 3", que funcionó durante 14 años, período en el cual produjo importantes campañas y recibió numerosas distinciones, como el "Lápiz de Oro" y el "Lápiz de Platino".Bedendo es realizador de más cuatrocientos comerciales y propagandas. Es además, director de televisión y se desempeñó como diseñador de Imagen Institucional de Canal Once de la ciudad de Paraná.