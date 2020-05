Con medidas de prevención, se reanudó la actividad en la feria de calle Perú

Medidas de higiene

Con barbijo o tapaboca

La Subsecretaría de Inversión y Empleo (dependiente de la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Paraná), a través de la Dirección de Ferias, informó que, desde el pasado lunes 11, la "Feria Las Pulgas", ubicada en calle Perú, quedó habilitada para la atención al público al tratarse de venta de mercaderías en comercios minoristas, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 624/2020.Según lo resuelto, los locatarios de los puestos del mercado de "Las Pulgas" pueden atender al público (excepto a las personas consideradas población en riesgo) en el horario de 9 a 17 de lunes a viernes, y de 9 a 13 los sábados. En todos los casos, obviamente, cumpliendo estrictamente las medidas dispuestas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.La Subsecretaría de Inversión y Empleo, asimismo, recordó a los titulares de los puestos que deben extremar las medidas de higiene y desinfección de sus lugares de trabajo y de los espacios comunes de la feria, y controlar a través de la seguridad privada el acceso restringido de personas a la misma (no más de 15/20 personas y no más de dos personas por local).El puesto deberá ser atendido por una sola persona, el titular del puesto o un empleado en el caso de encontrarse debidamente registrado para tal fin.También se deberá colocar un cartel, letrero, de manera visible en cada puesto con las recomendaciones de higiene y seguridad a la hora de ingreso al puesto (utilización obligatoria de barbijo o tapaboca, no más de dos personas por puesto a la hora de la compra, la obligatoriedad de la distancia mínima de 1,50 m). Quien atienda al público deberá utilizar barbijo o tapaboca y el local deberá contar con alcohol en gel para ofrecer al público.